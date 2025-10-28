Посевная-2025: озимыми засеяно 82% от запланированного, три области завершили сев

В Украине аграрии засеяли 5,35 млн га озимых культур, или 82% запланированных полей, причем три области уже завершили посевную зерновых, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

По состоянию на 28 октября 2025 года украинские аграрии засеяли 5 348,9 тыс. га озимых культур. Это 82,0% от прогнозируемых площадей