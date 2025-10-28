Посевная-2025: озимыми засеяно 82% от запланированного, три области завершили сев

$42.000.10
48.770.22
ukenru
07:00 • 2864 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 3618 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 43449 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 67427 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 81300 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 64796 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 66403 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 42597 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 44468 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37750 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
88%
741мм
Популярные новости
"Он не самоубийца": немецкая "подруга путина" Сара Вагенкнехт не верит в нападение россии на НАТО27 октября, 21:49 • 12594 просмотра
На российском Сахалине взорвалась ТЭС: часть острова погрузилась во тьмуVideo27 октября, 22:15 • 7966 просмотра
Чернигов подвергся атаке: в центре города зафиксировано падение шахеда27 октября, 22:37 • 12416 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште28 октября, 01:38 • 14197 просмотра
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США03:15 • 11001 просмотра
публикации
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto07:00 • 2880 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 53655 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 55074 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 81306 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 103408 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Виктор Орбан
Виталий Кличко
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Покровск
Европа
Реклама
УНН Lite
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 28851 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 63039 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 76442 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 80015 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 89832 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136

Посевная-2025: озимыми засеяно 82% от запланированного, три области завершили сев

Киев • УНН

 • 568 просмотра

По состоянию на 28 октября 2025 года украинские аграрии засеяли 5 348,9 тыс. га озимых культур, что составляет 82,0% от прогнозируемых площадей. Полтавская, Тернопольская и Черниговская области уже завершили сев зерновых.

Посевная-2025: озимыми засеяно 82% от запланированного, три области завершили сев

В Украине аграрии засеяли 5,35 млн га озимых культур, или 82% запланированных полей, причем три области уже завершили посевную зерновых, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

По состоянию на 28 октября 2025 года украинские аграрии засеяли 5 348,9 тыс. га озимых культур. Это 82,0% от прогнозируемых площадей

- сообщили в министерстве.

В частности, посеяно:

  • озимой пшеницы – 3858,1 тыс. га;
    • озимого ячменя – 382,2 тыс. га;
      • озимой ржи – 63,2 тыс. га.

        Среди лидеров по посевам зерновых культур – Днепропетровская, Николаевская и Кировоградская области. 

        Полтавская, Тернопольская и Черниговская области уже завершили сев.

        Озимого рапса засеяно 1 045,4 тыс. га. Больше всего – в Винницкой, Одесской и Хмельницкой областях. Аграрии 14 областей завершили сев озимого рапса.

        Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты26.10.25, 12:00 • 103413 просмотров

         

        Юлия Шрамко

        ЭкономикаАгроновости
        Кабинет Министров Украины
        Хмельницкая область
        Винницкая область
        Тернопольская область
        Николаевская область
        Кировоградская область
        Полтавская область
        Одесская область
        Днепропетровская область
        Черниговская область
        Украина