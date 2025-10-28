Посевная-2025: озимыми засеяно 82% от запланированного, три области завершили сев
По состоянию на 28 октября 2025 года украинские аграрии засеяли 5 348,9 тыс. га озимых культур, что составляет 82,0% от прогнозируемых площадей. Полтавская, Тернопольская и Черниговская области уже завершили сев зерновых.
По состоянию на 28 октября 2025 года украинские аграрии засеяли 5 348,9 тыс. га озимых культур. Это 82,0% от прогнозируемых площадей
В частности, посеяно:
- озимой пшеницы – 3858,1 тыс. га;
- озимого ячменя – 382,2 тыс. га;
- озимой ржи – 63,2 тыс. га.
Среди лидеров по посевам зерновых культур – Днепропетровская, Николаевская и Кировоградская области.
Полтавская, Тернопольская и Черниговская области уже завершили сев.
Озимого рапса засеяно 1 045,4 тыс. га. Больше всего – в Винницкой, Одесской и Хмельницкой областях. Аграрии 14 областей завершили сев озимого рапса.
