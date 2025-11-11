Експорт зерна у цьому сезоні на понад третину менший за торішній
Київ • УНН
З початку поточного маркетингового року Україна експортувала 10,011 млн тонн зернових та зернобобових культур. Це на 38,41% менше, ніж минулого року, згідно з даними Державної митної служби.
Деталі
За наведеними даними, станом на 10 листопада, у 2025/26 маркетинговому році Україна експортувала 10,011 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 38,41% менше, ніж на 15 листопада торік у 2024/25 МР.
При цьому у листопаді експортовано вже 672 тис. тонн зерна, що на 63,79% менше, ніж на 15 листопада торік.
Зокрема у 2025/26 МР на експорт вже відправлено:
- пшениці - 6,508 млн тонн;
- ячменю - 1,131 млн тонн;
- жита - 0,2 тис. тонн;
- кукурудзи - 2,193 млн тонн.
Експорт борошна становив 22,5 тис. тонн.
