Посевная дорожает: в 2026 году затраты аграриев вырастут на 5-10%

Себестоимость посевной кампании в 2026 году будет дороже прошлогодней на 10-15%. Об этом в Медиацентре Украина сказал Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, пишет УНН.

Ситуация с логистикой влечет дополнительные затраты на страхование. Соответственно товаропроизводитель будет получать меньшую цену за свою продукцию, и насколько качественно он будет подготовлен к посеву яровых культур. Потому что и оборудование, и посевной материал покупается за валюту - пояснил эксперт.

В то же время, по его словам, проседает цена на внутреннем рынке.

Напомним

Украинские аграрии засеяли 6,4 млн га озимых культур, что составляет 97,5% от прогнозируемых площадей.

Украина собрала почти 48 млн тонн зерновых культур с 84% засеянных площадей, включая 22,9 млн тонн пшеницы и 17,9 млн тонн кукурузы. Также собрано 16,8 млн тонн масличных культур и 9,2 млн тонн сахарной свеклы.