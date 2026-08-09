В рф более 4300 участников войны и их детей поступили в вузы по льготам - ЦПД

В россии продолжают расширять доступ к высшему образованию для участников так называемой "СВО" и членов их семей, чтобы сформировать привилегированный статус российских военнослужащих. В этом году в российские учреждения высшего образования поступили более 4300 участников войны против Украины и их детей. Почти 40% поступивших зачислили без вступительных испытаний. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Детали

В россии продолжается политика формирования привилегированного статуса для участников так называемой "СВО" и членов их семей. Одним из ее элементов является расширение доступа к высшему образованию через специальные квоты, льготное поступление и другие образовательные преференции - говорится в сообщении.

В частности, по информации ЦПД, в этом году в российские вузы зачислили более 4300 участников войны против Украины и их детей, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Почти 40% из них были зачислены без вступительных испытаний. Примерно две трети не смогли бы пройти конкурс по общим правилам без льготного статуса.

Такая политика демонстрирует приоритетность милитаризации общества для москвы. Ведь через систему льгот кремль стимулирует своих граждан участвовать в войне против Украины, создавая дополнительные преимущества для тех, кто связан с военной службой - говорится в сообщении.

В то же время обычным россиянам власти максимально ограничивают поступление в вузы.

Недавно стало известно о существенном росте стоимости контрактного обучения в ведущих вузах рф, что сделало высшее образование для большинства россиян малодоступным. Также Центр сообщал, что власти рф системно используют учебные заведения как площадки для вербовки на войну против Украины - говорится в сообщении.

Напомним

Доля учащихся в старшей школе рф сократилась до 42,7%. Подростков массово привлекают к производству дронов вместо получения высшего образования.