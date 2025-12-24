Ракетний удар рф по передмістю Харкова: уже 13 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок ракетних ударів РФ по передмістю Харкова 13 людей постраждали та одна загинула. Усіх поранених госпіталізовано, медики надають необхідну допомогу.
Внаслідок ракетних ударів рф по передмістю Харкова 13 людей постраждали, одна людина загинула, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Станом на зараз загалом відомо про 13 поранених і одного загиблого", - написав Синєгубов.
Усіх постраждалих, за його даними госпіталізували. Медики забезпечують усю необхідну допомогу, зазначив він.
Доповнення
За даними мера Харкова Ігоря Терехова, під Харковом російські війська атакували ТЕЦ, відомо про одну загиблу людину та поранених, є перебої з електропостачанням, наслідки для теплопостачання.