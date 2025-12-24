В саратове возник пожар в районе НПЗ: фото, видео и все детали
Киев • УНН
В среду, 24 декабря, в российском саратове зафиксирован пожар в районе нефтеперерабатывающего завода. Местные "СМИ" и Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия.
Фото: t.me/akovalenko
В среду, 24 декабря, в российском Саратове зафиксировали пожар. Об этом сообщил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
По данным начальника ЦПД, пожар зафиксирован в районе нефтеперерабатывающего завода. Местные "СМИ" и Telegram-каналы опубликовали фото и видео.