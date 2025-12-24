$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
13:26 • 1064 просмотра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
Эксклюзив
11:46 • 12122 просмотра
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 64823 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 39897 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 71614 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 54343 просмотра
В саратове возник пожар в районе НПЗ: фото, видео и все детали

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В среду, 24 декабря, в российском саратове зафиксирован пожар в районе нефтеперерабатывающего завода. Местные "СМИ" и Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия.

В саратове возник пожар в районе НПЗ: фото, видео и все детали
Фото: t.me/akovalenko

В среду, 24 декабря, в российском Саратове зафиксировали пожар. Об этом сообщил начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

По данным начальника ЦПД, пожар зафиксирован в районе нефтеперерабатывающего завода. Местные "СМИ" и Telegram-каналы опубликовали фото и видео.

Новость дополняется…

Евгений Устименко

