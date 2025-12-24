Виробляє понад 20 видів продукції для армії рф: у саратові палає НПЗ, кадри
Київ • УНН
У середу, 24 грудня, в російському саратові зафіксовано пожежу в районі нафтопереробного заводу. Місцеві "ЗМІ" та Telegram-канали опублікували фото та відео з місця події.
У середу, 24 грудня, у російському саратові зафіксували пожежу. Про це повідомив начальник Центр протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
За даними начальника ЦПД, пожежа зафіксована в районі нафтопереробного заводу. Місцеві "ЗМІ" і Telegram-канали опублікували фото і відео.
Додатково
Нафтопереробний завод у саратові є одним з найстаріших російських нафтопереробних підприємств, що входить до структури "роснєфті". Даний завод випускає понад 20 видів продукції, включаючи бензини, дизельне паливо і мазут, а також відіграє роль у забезпеченні потреб російської армії.
НПЗ неодноразово атакували безпілотники - завод навіть тимчасово припиняв роботу.
Сам саратов знаходиться у понад 1 500 км від України.
Нагадаємо
