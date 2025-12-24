Виробляє понад 20 видів продукції для армії рф: у саратові палає НПЗ, кадри

$42.100.05
Ексклюзив
13:26 • 1464 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 12776 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 11821 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 14944 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 32229 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48103 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 65180 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 71911 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 42134 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 54588 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Правоохоронці відкрили ще 5 кrimінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 12776 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 65180 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 40135 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 71911 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 54588 перегляди
Виробляє понад 20 видів продукції для армії рф: у саратові палає НПЗ, кадри

Київ • УНН

 • 204 перегляди

У середу, 24 грудня, в російському саратові зафіксовано пожежу в районі нафтопереробного заводу. Місцеві "ЗМІ" та Telegram-канали опублікували фото та відео з місця події.

Виробляє понад 20 видів продукції для армії рф: у саратові палає НПЗ, кадри
Фото: t.me/akovalenko

У середу, 24 грудня, у російському саратові зафіксували пожежу. Про це повідомив начальник Центр протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

За даними начальника ЦПД, пожежа зафіксована в районі нафтопереробного заводу. Місцеві "ЗМІ" і Telegram-канали опублікували фото і відео.

Додатково

Нафтопереробний завод у саратові є одним з найстаріших російських нафтопереробних підприємств, що входить до структури "роснєфті". Даний завод випускає понад 20 видів продукції, включаючи бензини, дизельне паливо і мазут, а також відіграє роль у забезпеченні потреб російської армії.

НПЗ неодноразово атакували безпілотники - завод навіть тимчасово припиняв роботу.

Сам саратов знаходиться у понад 1 500 км від України.

Нагадаємо

Внаслідок атаки безпілотників 22 грудня на порт тамань у краснодарському краї суттєвих пошкоджень зазнали два причали та два судна. Площа займання на окремих ділянках сягала від 1000 до 1500 квадратних метрів.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України