Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 21250 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 30696 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 20141 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 28449 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 34311 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 20243 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 21241 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 36281 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 51947 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 71607 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Дроны атаковали порт в российском Темрюке: горят резервуары с нефтепродуктами

Киев • УНН

 • 118 просмотра

В ночь на 25 декабря дроны атаковали порт в российском Темрюке, вызвав возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами на площади 2 тыс. кв. метров. Также повреждены здания и техника сельхозпредприятия.

Дроны атаковали порт в российском Темрюке: горят резервуары с нефтепродуктами

В ночь на четверг, 25 декабря, дроны атаковали порт в российском Темрюке Краснодарского края. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативный штаб региона.

Детали

Отмечается, что из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.

Общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров. В тушении задействовано 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По предварительной информации, пострадавших нет

- говорится в сообщении.

Также в штабе рассказали, что из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе.

"Пострадавших нет. Повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия", - уточнили чиновники Краснодарского края РФ.

Напомним

5 декабря Центр спецопераций "Альфа" СБУ вывел из строя терминал по перевалке сжиженного газа в порту "Темрюк", что привело к масштабному пожару. Уничтожено более 20 резервуаров, железнодорожные цистерны и эстакада, общая площадь пожара около 3 тысяч м².

Беспилотники атаковали морской порт в российском Темрюке: горят резервуары с топливом - СМИ05.12.25, 03:02 • 5679 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Энергетика