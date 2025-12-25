Дроны атаковали порт в российском Темрюке: горят резервуары с нефтепродуктами
В ночь на 25 декабря дроны атаковали порт в российском Темрюке, вызвав возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами на площади 2 тыс. кв. метров. Также повреждены здания и техника сельхозпредприятия.
В ночь на четверг, 25 декабря, дроны атаковали порт в российском Темрюке Краснодарского края. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативный штаб региона.
Отмечается, что из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.
Общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров. В тушении задействовано 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По предварительной информации, пострадавших нет
Также в штабе рассказали, что из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе.
"Пострадавших нет. Повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия", - уточнили чиновники Краснодарского края РФ.
5 декабря Центр спецопераций "Альфа" СБУ вывел из строя терминал по перевалке сжиженного газа в порту "Темрюк", что привело к масштабному пожару. Уничтожено более 20 резервуаров, железнодорожные цистерны и эстакада, общая площадь пожара около 3 тысяч м².
