Цены на нефть растут шестой день подряд на фоне данных из США и геополитической напряженности

Цены на нефть в среду показали некоторый рост — шестой день подряд, благодаря мощному экономическому росту США и риску перебоев с поставками из Венесуэлы и России, хотя цены были на пути к самому стремительному годовому снижению с 2020 года, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 15 центов, или 0,2%, до 62,53 доллара за баррель к 09:08 по Гринвичу (11:08 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate прибавила 18 центов, или 0,3%, до 58,56 доллара.

Оба контракта выросли примерно на 6% с 16 декабря, когда они упали почти до пятилетнего минимума.

"За прошедшую неделю мы наблюдали сочетание закрытия позиций на вялых рынках после того, как обвал прошлой недели не принес результатов, а также усиление геополитической напряженности, включая блокаду Венесуэлы со стороны США, и поддержку со стороны вчерашних данных по ВВП", - сказал аналитик IG Тони Сикамор.

Данные по США показали, что крупнейшая экономика мира в третьем квартале выросла самыми быстрыми темпами за два года, чему способствовали активные потребительские расходы и резкое восстановление экспорта.

Тем не менее, цены на нефть марок Brent и WTI, по прогнозам, упадут примерно на 16% и 18% соответственно в этом году — это резкие падения с 2020 года, когда пандемия COVID-19 подорвала спрос на нефть.

"Несмотря на эти риски, связанные с предложением, цены на нефть, ... по прогнозам, покажут наибольшее годовое падение с 2020 года, поскольку ожидается, что предложение превысит спрос", - сказала аналитик MUFG Суджин Ким.

В отчете Haitong Futures говорится, что наиболее значимым фактором, подтолкнувшим цены на нефть, стали перебои в экспорте из Венесуэлы, а продолжающиеся атаки России и Украины на энергетическую инфраструктуру друг друга также поддержали рынок.

Более десятка загруженных судов находятся в Венесуэле, ожидая новых указаний от своих владельцев после того, как США захватили супертанкер Skipper в начале этого месяца и нанесли удары еще по двум судам в выходные.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о "блокаде" всех судов, которые находятся под санкциями и входят в Венесуэлу или выходят из нее, чтобы усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Тем временем, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,39 миллиона баррелей, запасы бензина увеличились на 1,09 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 685 000 баррелей, сообщили источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти.

