Ціни на нафту зростають шостий день поспіль на тлі даних з США та геополітичної напруженості

Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 6844 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 25674 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 42961 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 57204 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 64725 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 40426 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 49518 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 22066 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 19245 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Публікації
Ексклюзиви
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 15:15 • 57204 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 35366 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 64725 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 49518 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 103830 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 7036 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 30285 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 27772 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 30922 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 32859 перегляди
Ціни на нафту зростають шостий день поспіль на тлі даних з США та геополітичної напруженості

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI зросли на 0,2% та 0,3% відповідно, досягнувши 62,53 та 58,56 долара за барель. Це зростання зумовлене сильним економічним зростанням США та геополітичними ризиками, попри очікуване річне падіння цін.

Ціни на нафту зростають шостий день поспіль на тлі даних з США та геополітичної напруженості

Ціни на нафту у середу показали певне зростання - шостий день поспіль, завдяки потужному економічному зростанню США та ризику перебоїв з постачанням з Венесуели та росії, хоча ціни були на шляху до найстрімкішого річного зниження з 2020 року, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 15 центів, або 0,2%, до 62,53 долара за барель до 09:08 за Гринвічем (11:08 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate додала 18 центів, або 0,3%, до 58,56 долара.

Обидва контракти зросли приблизно на 6% з 16 грудня, коли вони впали майже до п'ятирічного мінімуму.

"За минулий тиждень ми спостерігали поєднання закриття позицій на млявих ринках після того, як обвал минулого тижня не приніс результатів, а також посилення геополітичної напруженості, включаючи блокаду Венесуели з боку США, та підтримку з боку вчорашніх даних щодо ВВП", - сказав аналітик IG Тоні Сікамор.

Дані щодо США показали, що найбільша економіка світу у третьому кварталі зросла найшвидшими темпами за два роки, чому сприяли активні споживчі витрати та різке відновлення експорту.

Тим не менш, ціни на нафту марок Brent і WTI, за прогнозами, впадуть приблизно на 16% і 18% відповідно цього року - це різкі падіння з 2020 року, коли пандемія COVID-19 підірвала попит на нафту.

"Попри ці ризики, пов'язані з пропозицією, ціни на нафту, ... за прогнозами, покажуть найбільше річне падіння з 2020 року, оскільки очікується, що пропозиція перевищить попит", - сказала аналітик MUFG Суджин Кім.

У звіті Haitong Futures говориться, що найбільш значущим фактором, що підштовхнув ціни на нафту, стали перебої в експорті з Венесуели, а атаки росії та України на енергетичну інфраструктуру, що продовжуються, один одного також підтримали ринок.

Понад десяток завантажених суден перебувають у Венесуелі, чекаючи нових вказівок від своїх власників після того, як США захопили супертанкер Skipper на початку цього місяця і завдали ударів ще по двох судах у вихідні.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про "блокаду" всіх суден, які перебувають під санкціями і входять до Венесуели або виходять із неї, щоб посилити тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Тим часом, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 2,39 мільйона барелів, запаси бензину збільшилися на 1,09 мільйона барелів, а запаси дистилятів - на 685 000 барелів, повідомили джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нефти.

Юлія Шрамко

Економіка
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Ніколас Мадуро
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна