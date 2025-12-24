Ціни на нафту зростають шостий день поспіль на тлі даних з США та геополітичної напруженості

Ціни на нафту у середу показали певне зростання - шостий день поспіль, завдяки потужному економічному зростанню США та ризику перебоїв з постачанням з Венесуели та росії, хоча ціни були на шляху до найстрімкішого річного зниження з 2020 року, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 15 центів, або 0,2%, до 62,53 долара за барель до 09:08 за Гринвічем (11:08 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate додала 18 центів, або 0,3%, до 58,56 долара.

Обидва контракти зросли приблизно на 6% з 16 грудня, коли вони впали майже до п'ятирічного мінімуму.

"За минулий тиждень ми спостерігали поєднання закриття позицій на млявих ринках після того, як обвал минулого тижня не приніс результатів, а також посилення геополітичної напруженості, включаючи блокаду Венесуели з боку США, та підтримку з боку вчорашніх даних щодо ВВП", - сказав аналітик IG Тоні Сікамор.

Дані щодо США показали, що найбільша економіка світу у третьому кварталі зросла найшвидшими темпами за два роки, чому сприяли активні споживчі витрати та різке відновлення експорту.

Тим не менш, ціни на нафту марок Brent і WTI, за прогнозами, впадуть приблизно на 16% і 18% відповідно цього року - це різкі падіння з 2020 року, коли пандемія COVID-19 підірвала попит на нафту.

"Попри ці ризики, пов'язані з пропозицією, ціни на нафту, ... за прогнозами, покажуть найбільше річне падіння з 2020 року, оскільки очікується, що пропозиція перевищить попит", - сказала аналітик MUFG Суджин Кім.

У звіті Haitong Futures говориться, що найбільш значущим фактором, що підштовхнув ціни на нафту, стали перебої в експорті з Венесуели, а атаки росії та України на енергетичну інфраструктуру, що продовжуються, один одного також підтримали ринок.

Понад десяток завантажених суден перебувають у Венесуелі, чекаючи нових вказівок від своїх власників після того, як США захопили супертанкер Skipper на початку цього місяця і завдали ударів ще по двох судах у вихідні.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про "блокаду" всіх суден, які перебувають під санкціями і входять до Венесуели або виходять із неї, щоб посилити тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Тим часом, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 2,39 мільйона барелів, запаси бензину збільшилися на 1,09 мільйона барелів, а запаси дистилятів - на 685 000 барелів, повідомили джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нефти.

