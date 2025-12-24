$42.100.05
Эксклюзив
13:26 • 718 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 11625 просмотра
11:12 • 11194 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
11:12 • 11194 просмотра
08:22 • 14370 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
08:22 • 14370 просмотра
23 декабря, 15:52 • 31660 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:52 • 31660 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 47783 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 64516 просмотра
23 декабря, 12:03 • 71294 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье
23 декабря, 12:03 • 71294 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 41955 просмотра
23 декабря, 11:27 • 54120 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
23 декабря, 11:27 • 54120 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
публикации
Эксклюзивы
Подводная война на Балтике: НАТО усиливает защиту от российских диверсий

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Польша приобретет три шведские подводные лодки A-26 за 2,8 миллиарда долларов для защиты критической подводной инфраструктуры Балтийского моря. НАТО усиливает патрулирование, и страны региона принимают меры в ответ на систематические атаки, связанные с российским «теневым флотом».

Подводная война на Балтике: НАТО усиливает защиту от российских диверсий

Балтийское море превращается в зону активного противостояния между НАТО и РФ из-за систематических атак на критическую подводную инфраструктуру. Правительства принимают решения для укрепления своего флота и присутствия в акватории для противодействия россиянам. Об этом говорится в материале The Economist, пишет УНН.

Детали

Правительство Польши приняло решение о покупке трех шведских подводных лодок A-26 на сумму 2,8 миллиарда долларов. Эта модель, длиной всего 66 метров, специально разработана для мутных и мелководных вод Балтики. 

Многомиллиардная сделка для безопасности в Балтийском море: Польша заказывает у шведской компании Saab три подводные лодки26.11.25, 19:44 • 3374 просмотра

Главной особенностью судна является специальный портал в носовой части, который позволяет ей развертывать подводные дроны, сенсоры или водолазов на морском дне. Это должно стать ответом на угрозы для газопроводов Balticconnector и Baltic Pipe.

Гибридные атаки и "теневой флот" РФ

С 2023 года зафиксировано по меньшей мере 11 актов саботажа на балтийских коммуникациях. Пентагон и европейские разведки связывают эти инциденты с российским "теневым флотом". 

Швеция фиксирует подводные лодки РФ в Балтике "почти каждую неделю", и их количество может увеличиться07.12.25, 01:29 • 8696 просмотров

Наибольший ущерб нанесли разрывы кабелей и трубопроводов, "вероятно, вызванные тем, что корабли тянули свои якоря по морскому дну". Кроме того, Россия начала действовать открыто: в октябре ее военные корабли имитировали столкновения с датскими судами и наводили на них оружие.

Юридические и военные меры сдерживания

НАТО усиливает патрулирование в рамках операции "Балтийский страж", однако международное право ограничивает возможности досмотра судов. Польша уже приняла закон, который "позволяет военно-морскому флоту применять силу для защиты критической инфраструктуры даже за пределами территориальных вод". Эксперты отмечают, что инвестиции в оборону оправданы, поскольку "ежедневная стоимость ремонта подводного телекоммуникационного кабеля составляет 24 миллиона евро", а газопровода – 75 миллионов евро.

Швеция обнаружила российских военных на танкерах «теневого флота» в Балтике17.12.25, 00:03 • 12362 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
