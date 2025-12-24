Подводная война на Балтике: НАТО усиливает защиту от российских диверсий
Киев • УНН
Польша приобретет три шведские подводные лодки A-26 за 2,8 миллиарда долларов для защиты критической подводной инфраструктуры Балтийского моря. НАТО усиливает патрулирование, и страны региона принимают меры в ответ на систематические атаки, связанные с российским «теневым флотом».
Балтийское море превращается в зону активного противостояния между НАТО и РФ из-за систематических атак на критическую подводную инфраструктуру. Правительства принимают решения для укрепления своего флота и присутствия в акватории для противодействия россиянам. Об этом говорится в материале The Economist, пишет УНН.
Детали
Правительство Польши приняло решение о покупке трех шведских подводных лодок A-26 на сумму 2,8 миллиарда долларов. Эта модель, длиной всего 66 метров, специально разработана для мутных и мелководных вод Балтики.
Главной особенностью судна является специальный портал в носовой части, который позволяет ей развертывать подводные дроны, сенсоры или водолазов на морском дне. Это должно стать ответом на угрозы для газопроводов Balticconnector и Baltic Pipe.
Гибридные атаки и "теневой флот" РФ
С 2023 года зафиксировано по меньшей мере 11 актов саботажа на балтийских коммуникациях. Пентагон и европейские разведки связывают эти инциденты с российским "теневым флотом".
Наибольший ущерб нанесли разрывы кабелей и трубопроводов, "вероятно, вызванные тем, что корабли тянули свои якоря по морскому дну". Кроме того, Россия начала действовать открыто: в октябре ее военные корабли имитировали столкновения с датскими судами и наводили на них оружие.
Юридические и военные меры сдерживания
НАТО усиливает патрулирование в рамках операции "Балтийский страж", однако международное право ограничивает возможности досмотра судов. Польша уже приняла закон, который "позволяет военно-морскому флоту применять силу для защиты критической инфраструктуры даже за пределами территориальных вод". Эксперты отмечают, что инвестиции в оборону оправданы, поскольку "ежедневная стоимость ремонта подводного телекоммуникационного кабеля составляет 24 миллиона евро", а газопровода – 75 миллионов евро.
