Ексклюзив
13:26 • 708 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 11615 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 11191 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 14366 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 31656 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 47779 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 64509 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 71287 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 41954 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 54115 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Підводна війна на Балтиці: НАТО посилює захист від російських диверсій

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Польща придбає три шведські підводні човни A-26 за 2,8 мільярда доларів для захисту критичної підводної інфраструктури Балтійського моря. НАТО посилює патрулювання та країни регіону вживають заходів у відповідь на систематичні атаки, пов'язані з російським "тіньовим флотом".

Підводна війна на Балтиці: НАТО посилює захист від російських диверсій

Балтійське море перетворюється на зону активного протистояння між НАТО та рф через систематичні атаки на критичну підводну інфраструктуру. Уряди ухвалюють рішення для зміцнення свого флоту та присутності в акваторії для протидії росіянам. Про це йдеться у матеріалі The Economist, пише УНН.

Деталі

Уряд Польщі ухвалив рішення про купівлю трьох шведських підводних човнів A-26 на суму 2,8 мільярда доларів. Ця модель, довжиною лише 66 метрів, спеціально розроблена для каламутних і мілководних вод Балтики. 

Угода на мільярди для безпеки у Балтійському морі: Польща замовляє у шведської компанії Saab три підводні човни26.11.25, 19:44 • 3374 перегляди

Головною особливістю судна є спеціальний портал у носовій частині, який дозволяє їй розгортати підводні дрони, сенсори або водолазів на морському дні. Це має стати відповіддю на загрози для газопроводів Balticconnector та Baltic Pipe.

Гібридні атаки та "тіньовий флот" рф

З 2023 року зафіксовано щонайменше 11 актів саботажу на балтійських комунікаціях. Пентагон та європейські розвідки пов’язують ці інциденти з російським "тіньовим флотом". 

Швеція фіксує підводні човни рф у Балтиці "майже щотижня" і їх кількість може збільшитися07.12.25, 01:29 • 8696 переглядiв

Найбільших збитків завдали розриви кабелів та трубопроводів, "ймовірно, спричинені тим, що кораблі тягнули свої якорі по морському дну". Крім того, росія почала діяти відкрито: у жовтні її військові кораблі імітували зіткнення з данськими суднами та наводили на них зброю.

Юридичні та військові заходи стримування

НАТО посилює патрулювання в рамках операції "Балтійський вартовий", проте міжнародне право обмежує можливості огляду суден. Польща вже прийняла закон, який "дозволяє військово-морському флоту застосовувати силу для захисту критичної інфраструктури навіть за межами територіальних вод". Експерти наголошують, що інвестиції в оборону є виправданими, оскільки "щоденна вартість ремонту підводного телекомунікаційного кабелю становить 24 мільйони євро", а газопроводу – 75 мільйонів євро.

Швеція виявила російських військових на танкерах "тіньового флоту" в Балтиці17.12.25, 00:03 • 12362 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Пентагон
НАТО
Швеція
Польща