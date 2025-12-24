$42.100.05
Эксклюзив
11:46 • 1538 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 2656 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 10026 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 27200 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 44322 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 59242 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 66412 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 41030 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 50603 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 22169 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Впервые более 600 "шахедов" за одну атаку": враг нанес рекордный удар по энергетике Украины

Киев • УНН

 • 254 просмотра

россия впервые применила более 600 ударных дронов одновременно во время массированной атаки на Украину, выпустив 673 "Шахеда" и ракеты по объектам энергетической инфраструктуры. Это девятая массированная атака на энергетические объекты в этом году, ставшая крупнейшей по объему примененных дронов за все предыдущие годы полномасштабной войны.

"Впервые более 600 "шахедов" за одну атаку": враг нанес рекордный удар по энергетике Украины

россия впервые применила более 600 ударных дронов одновременно во время одной массированной атаки по Украине. По данным военных, враг выпустил 673 "шахеда", а также ракеты, сосредоточив удары по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время брифинга, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, только в течение этого года это уже девятая массированная атака по энергетическим объектам, которая стала самой крупной по объему примененных дронов за все предыдущие годы полномасштабной войны.

Враг тоже "поздравил" нас с днем энергетика путем девятой массированной ракето-дроновой атаки на объекты гражданской энергетики. Здесь надо заметить, что впервые враг использовал более 600 "шахедов" одновременно, по данным военных 673, насколько помню, дополнительно - ракеты. Это одна массированная атака в объеме, который превосходит другие объемы за предыдущие годы. Несмотря на это, фактически, энергетика уже четвертый год находится под системными атаками врага

- подчеркнул Николай Колесник.

Кроме массированной атаки, в течение минувших суток зафиксировано продолжение ударов по прифронтовым регионам.

За минувшие сутки мы имеем продолжение атак по прифронтовым территориям: по Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областям. Враг пытается уменьшить возможность передачи доступной электрической энергии для потребителей между различными регионами объединенной энергосистемы

- подчеркнул чиновник.

Напомним

Энергетики стабилизируют ситуацию в Украине после массированной атаки рф на энергетическую инфраструктуру. Восстановительные работы продолжаются в Ровенской, Тернопольской и Одесской областях, при этом ограничения потребления применяются во всех регионах.

Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, что привело к новым обесточиваниям в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях. Сегодня во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Алла Киосак

