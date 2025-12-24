"Впервые более 600 "шахедов" за одну атаку": враг нанес рекордный удар по энергетике Украины
Киев • УНН
россия впервые применила более 600 ударных дронов одновременно во время массированной атаки на Украину, выпустив 673 "Шахеда" и ракеты по объектам энергетической инфраструктуры. Это девятая массированная атака на энергетические объекты в этом году, ставшая крупнейшей по объему примененных дронов за все предыдущие годы полномасштабной войны.
россия впервые применила более 600 ударных дронов одновременно во время одной массированной атаки по Украине. По данным военных, враг выпустил 673 "шахеда", а также ракеты, сосредоточив удары по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время брифинга, передает УНН.
Детали
По словам чиновника, только в течение этого года это уже девятая массированная атака по энергетическим объектам, которая стала самой крупной по объему примененных дронов за все предыдущие годы полномасштабной войны.
Враг тоже "поздравил" нас с днем энергетика путем девятой массированной ракето-дроновой атаки на объекты гражданской энергетики. Здесь надо заметить, что впервые враг использовал более 600 "шахедов" одновременно, по данным военных 673, насколько помню, дополнительно - ракеты. Это одна массированная атака в объеме, который превосходит другие объемы за предыдущие годы. Несмотря на это, фактически, энергетика уже четвертый год находится под системными атаками врага
Кроме массированной атаки, в течение минувших суток зафиксировано продолжение ударов по прифронтовым регионам.
За минувшие сутки мы имеем продолжение атак по прифронтовым территориям: по Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областям. Враг пытается уменьшить возможность передачи доступной электрической энергии для потребителей между различными регионами объединенной энергосистемы
Напомним
Энергетики стабилизируют ситуацию в Украине после массированной атаки рф на энергетическую инфраструктуру. Восстановительные работы продолжаются в Ровенской, Тернопольской и Одесской областях, при этом ограничения потребления применяются во всех регионах.
Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких областях, что привело к новым обесточиваниям в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях. Сегодня во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности и бизнеса.