"Впервые более 600 "шахедов" за одну атаку": враг нанес рекордный удар по энергетике Украины

россия впервые применила более 600 ударных дронов одновременно во время одной массированной атаки по Украине. По данным военных, враг выпустил 673 "шахеда", а также ракеты, сосредоточив удары по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время брифинга, передает УНН.

По словам чиновника, только в течение этого года это уже девятая массированная атака по энергетическим объектам, которая стала самой крупной по объему примененных дронов за все предыдущие годы полномасштабной войны.

Враг тоже "поздравил" нас с днем энергетика путем девятой массированной ракето-дроновой атаки на объекты гражданской энергетики. Здесь надо заметить, что впервые враг использовал более 600 "шахедов" одновременно, по данным военных 673, насколько помню, дополнительно - ракеты. Это одна массированная атака в объеме, который превосходит другие объемы за предыдущие годы. Несмотря на это, фактически, энергетика уже четвертый год находится под системными атаками врага