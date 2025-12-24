"Вперше понад 600 шахедів за одну атаку": ворог завдав рекордного удару по енергетиці України
Київ • УНН
росія вперше застосувала понад 600 ударних дронів одночасно під час однієї масованої атаки по Україні. За даними військових, ворог випустив 673 шахеди, а також ракети, зосередивши удари по об’єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
За словами посадовця, лише упродовж цього року це вже дев’ята масована атака по енергетичних об’єктах, яка стала найбільшою за обсягом застосованих дронів за всі попередні роки повномасштабної війни.
Ворог теж "привітав" нас із днем енергетика шляхом дев’ятої масованої ракето-дронової атаки на об’єкти цивільної енергетики. Тут треба зауважити, що вперше ворог використав понад 600 шахедів одночасно, за даними військових 673, наскільки пам’ятаю, додатково - ракети. Це одна масована атака в об’ємі, який перевершує інші об’єми за попередні роки. Попри це, фактично, енергетика вже четвертий рік перебуває під системними атаками ворога
Окрім масованої атаки, протягом минулої доби зафіксовано продовження ударів по прифронтових регіонах.
За минулу добу ми маємо продовження атак по прифронтових територіям: по Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях. Ворог намагається зменшити можливість передачі доступної електричної енергії для споживачів між різними регіонами об’єднаної енергосистеми
Нагадаємо
Енергетики стабілізують ситуацію в Україні після масованої атаки рф на енергетичну інфраструктуру. Відновлювальні роботи тривають у Рівненській, Тернопільській та Одеській областях, при цьому обмеження споживання застосовуються в усіх регіонах.
Вночі ворог атакував енергооб'єкти у кількох областях, що призвело до нових знеструмлень у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях. Сьогодні в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості та бізнесу.