Ексклюзив
11:46
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 36186 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 66095 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 50383 перегляди
The Washington Post

"Вперше понад 600 шахедів за одну атаку": ворог завдав рекордного удару по енергетиці України

Київ

 • 86 перегляди

росія вперше застосувала понад 600 ударних дронів одночасно під час масованої атаки на Україну, випустивши 673 "Шахеди" та ракети по об'єктах енергетичної інфраструктури. Це дев'ята масована атака на енергетичні об'єкти цього року, що стала найбільшою за обсягом застосованих дронів за всі попередні роки повномасштабної війни.

"Вперше понад 600 шахедів за одну атаку": ворог завдав рекордного удару по енергетиці України

росія вперше застосувала понад 600 ударних дронів одночасно під час однієї масованої атаки по Україні. За даними військових, ворог випустив 673 шахеди, а також ракети, зосередивши удари по об’єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За словами посадовця, лише упродовж цього року це вже дев’ята масована атака по енергетичних об’єктах, яка стала найбільшою за обсягом застосованих дронів за всі попередні роки повномасштабної війни.

Ворог теж "привітав" нас із днем енергетика шляхом дев’ятої масованої ракето-дронової атаки на об’єкти цивільної енергетики. Тут треба зауважити, що вперше ворог використав понад 600 шахедів одночасно, за даними військових 673, наскільки пам’ятаю, додатково - ракети. Це одна масована атака в об’ємі, який перевершує інші об’єми за попередні роки. Попри це, фактично, енергетика вже четвертий рік перебуває під системними атаками ворога

- наголосив Микола Колісник.

Окрім масованої атаки, протягом минулої доби зафіксовано продовження ударів по прифронтових регіонах.

За минулу добу ми маємо продовження атак по прифронтових територіям: по Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях. Ворог намагається зменшити можливість передачі доступної електричної енергії для споживачів між різними регіонами об’єднаної енергосистеми

- підкреслив посадовець.

Нагадаємо

Енергетики стабілізують ситуацію в Україні після масованої атаки рф на енергетичну інфраструктуру. Відновлювальні роботи тривають у Рівненській, Тернопільській та Одеській областях, при цьому обмеження споживання застосовуються в усіх регіонах.

Вночі ворог атакував енергооб'єкти у кількох областях, що призвело до нових знеструмлень у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях. Сьогодні в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Рівненська область
Тернопільська область
Сумська область
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Чернігівська область
Херсонська область
Україна