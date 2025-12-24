"Вперше понад 600 шахедів за одну атаку": ворог завдав рекордного удару по енергетиці України

росія вперше застосувала понад 600 ударних дронів одночасно під час масованої атаки на Україну, випустивши 673 "Шахеди" та ракети по об'єктах енергетичної інфраструктури. Це дев'ята масована атака на енергетичні об'єкти цього року, що стала найбільшою за обсягом застосованих дронів за всі попередні роки повномасштабної війни.