Анджелина Джоли в очередной раз призвала мир не игнорировать Украину

$43.240.02
50.960.00
ukenru
12:47 • 172 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 25268 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 20222 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 35558 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 50844 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 45178 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 48453 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 29396 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 21031 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 55988 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
71%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios26 февраля, 03:05 • 27939 просмотра
Атака на Киев: городские власти рассказали о последствиях вражеских ударов26 февраля, 04:58 • 23731 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"07:34 • 19509 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo09:00 • 16380 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф09:59 • 18511 просмотра
публикации
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
11:34 • 25268 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 48453 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 55988 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 59934 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 42663 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Барт Де Вевер
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Полтавская область
Винницкая область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo09:00 • 17055 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 38335 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 41499 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 45968 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 46671 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
НАСАМС

Анджелина Джоли в очередной раз призвала мир не игнорировать Украину

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Анджелина Джоли в очередной раз обратилась к международному сообществу, подчеркивая, что мир не имеет права привыкать к трагедии в Украине. Она привела данные о 10,8 миллиона человек, нуждающихся в помощи, и 5,9 миллиона украинцев, выехавших за границу.

Анджелина Джоли в очередной раз призвала мир не игнорировать Украину

Голливудская актриса и гуманитарный посол Анджелина Джоли на второй день после полномасштабного вторжения России выступила с эмоциональным обращением к международному сообществу, подчеркнув масштабы гуманитарного кризиса в Украине и уязвимость мирного населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

Подробности

Итак, по словам актрисы, даже после лет войны гражданские украинцы остаются недостаточно защищенными, а удары по жилым кварталам, образовательным учреждениям и медицинской инфраструктуре продолжаются. Джоли подчеркнула, что мир не имеет права привыкать к трагедии, ведь боевые действия ежедневно уносят жизни людей.

Мы думаем о семьях, которые уже более четырех лет переживают эту жестокую войну. Мы оба провели время в Украине. Фотографии Джайлза Дули передают дух ее народа — его тепло, мужество и стойкость, несмотря ни на что. Гражданские по-прежнему имеют слишком мало защиты

- отметила звезда.

Актриса обратила внимание, что опасность для мирных украинцев все еще остается большой: беспилотники поражают жилые районы, разрушается критическая городская инфраструктура, под обстрелы попадают больницы и школы. Все больше семей вынуждены спасаться переселением.

В своем обращении Джоли привела актуальные гуманитарные данные о последствиях войны:

  • 10,8 миллиона человек нуждаются в помощи;
    • 5,9 миллиона украинцев были вынуждены выехать за границу;
      • около 5 миллионов остаются на временно оккупированных территориях;
        • десятки тысяч детей подверглись принудительному перемещению или депортации;
          • зафиксировано более 2500 атак на систему здравоохранения;
            • 1389 больниц повреждены или разрушены.

              Отдельно она привела статистику потерь среди гражданского населения за 2025 год: погибли 2248 человек, еще 12 493 получили ранения. При этом количество жертв от применения взрывного оружия возросло на 26%.

              Также актриса напомнила о сложных условиях, в которых украинцы переживают зиму. Из-за регулярных атак на энергетическую инфраструктуру многие семьи оставались без электроэнергии и отопления, а температура в отдельных регионах опускалась до –25°C.

              Напомним

              Ранее УНН писал о том, как основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Анджелина Джоли и другие знаменитости, поддерживающие Украину, "абсолютные невежды" относительно истории и сущности "конфликта".

              Станислав Кармазин

              ОбществоНовости Мира
              российская пропаганда
              Морозы в Украине
              Графики отключений электроэнергии
              Энергетика
              Музыкант
              Отопление
              Воздушная тревога
              Социальная сеть
              Война в Украине
              Дипломатка
              Отключение света
              Блэкаут
              Анджелина Джоли
              Электроэнергия
              благотворительность
              Украина