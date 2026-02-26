Анджелина Джоли в очередной раз призвала мир не игнорировать Украину
Киев • УНН
Анджелина Джоли в очередной раз обратилась к международному сообществу, подчеркивая, что мир не имеет права привыкать к трагедии в Украине. Она привела данные о 10,8 миллиона человек, нуждающихся в помощи, и 5,9 миллиона украинцев, выехавших за границу.
Голливудская актриса и гуманитарный посол Анджелина Джоли на второй день после полномасштабного вторжения России выступила с эмоциональным обращением к международному сообществу, подчеркнув масштабы гуманитарного кризиса в Украине и уязвимость мирного населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.
Подробности
Итак, по словам актрисы, даже после лет войны гражданские украинцы остаются недостаточно защищенными, а удары по жилым кварталам, образовательным учреждениям и медицинской инфраструктуре продолжаются. Джоли подчеркнула, что мир не имеет права привыкать к трагедии, ведь боевые действия ежедневно уносят жизни людей.
Мы думаем о семьях, которые уже более четырех лет переживают эту жестокую войну. Мы оба провели время в Украине. Фотографии Джайлза Дули передают дух ее народа — его тепло, мужество и стойкость, несмотря ни на что. Гражданские по-прежнему имеют слишком мало защиты
Актриса обратила внимание, что опасность для мирных украинцев все еще остается большой: беспилотники поражают жилые районы, разрушается критическая городская инфраструктура, под обстрелы попадают больницы и школы. Все больше семей вынуждены спасаться переселением.
В своем обращении Джоли привела актуальные гуманитарные данные о последствиях войны:
- 10,8 миллиона человек нуждаются в помощи;
- 5,9 миллиона украинцев были вынуждены выехать за границу;
- около 5 миллионов остаются на временно оккупированных территориях;
- десятки тысяч детей подверглись принудительному перемещению или депортации;
- зафиксировано более 2500 атак на систему здравоохранения;
- 1389 больниц повреждены или разрушены.
Отдельно она привела статистику потерь среди гражданского населения за 2025 год: погибли 2248 человек, еще 12 493 получили ранения. При этом количество жертв от применения взрывного оружия возросло на 26%.
Также актриса напомнила о сложных условиях, в которых украинцы переживают зиму. Из-за регулярных атак на энергетическую инфраструктуру многие семьи оставались без электроэнергии и отопления, а температура в отдельных регионах опускалась до –25°C.
Напомним
Ранее УНН писал о том, как основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Анджелина Джоли и другие знаменитости, поддерживающие Украину, "абсолютные невежды" относительно истории и сущности "конфликта".