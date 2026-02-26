Анджеліна Джолі вкотре закликала світ не ігнорувати Україну
Київ • УНН
Анджеліна Джолі вкотре звернулася до міжнародної спільноти, підкреслюючи, що світ не має права звикати до трагедії в Україні. Вона навела дані про 10,8 мільйона людей, які потребують допомоги, та 5,9 мільйона українців, що виїхали за кордон.
Голлівудська акторка та гуманітарна амбасадорка Анджеліна Джолі на другий день після повномасштабного вторгнення росії виступила із емоційним зверненням до міжнародної спільноти, наголосивши на масштабах гуманітарної кризи в Україні та вразливості мирного населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram знаменитості.
Деталі
Отож, за словами акторки, навіть після років війни цивільні українці залишаються недостатньо захищеними, а удари по житлових кварталах, освітніх закладах і медичній інфраструктурі продовжуються. Джолі підкреслила, що світ не має права звикати до трагедії, адже бойові дії щодня забирають життя людей.
Ми думаємо про сім’ї, які вже понад чотири роки переживають цю жорстоку війну. Ми обидва провели час в Україні. Світлини Джайлза Дулі передають дух її народу — його тепло, мужність і стійкість, попри все. Цивільні й далі мають надто мало захисту
Акторка звернула увагу, що небезпека для мирних українців все ще лишається великою: безпілотники вражають житлові райони, руйнується критична міська інфраструктура, під обстріли потрапляють лікарні та школи. Усе більше родин вимушені рятуватися переселенням.
У своєму зверненні Джолі навела актуальні гуманітарні дані щодо наслідків війни:
- 10,8 мільйона людей потребують допомоги;
- 5,9 мільйона українців були змушені виїхати за кордон;
- близько 5 мільйонів залишаються на тимчасово окупованих територіях;
- десятки тисяч дітей зазнали примусового переміщення або депортації;
- зафіксовано понад 2500 атак на систему охорони здоров’я;
- 1389 лікарень пошкоджено або зруйновано.
Окремо вона навела статистику втрат серед цивільного населення за 2025 рік: загинули 2248 людей, ще 12 493 отримали поранення. При цьому кількість жертв від застосування вибухової зброї зросла на 26%.
Також акторка нагадала про складні умови, у яких українці переживають зиму. Через регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру багато родин залишалися без електроенергії та опалення, а температура в окремих регіонах опускалася до –25°C.
Нагадаємо
Раніше УНН писав про те, як засновник легендарної групи Pink Floyd Роджер Вотерс заявив, що Анджеліна Джолі та інші знаменитості, які підтримують Україну, "абсолютні невігласи" щодо історії та сутності "конфлікту".