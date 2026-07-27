"Из-за вас, Запад, и началась эта война": в Дрогобыче возник конфликт из-за российской музыки, полиция начала проверку
Киев • УНН
В Дрогобыче местные жители поссорились с компанией, которая назвалась переселенцами из Донбасса, из-за прослушивания российской музыки. Полиция проводит проверку по данному факту.
В Дрогобыче, что на Львовщине, возник конфликт между местными жителями и компанией людей, которые назвались выходцами из Донбасса. Причиной стало прослушивание российской музыки. Видео инцидента распространяется в соцсетях, полиция начала проверку, передает УНН.
Контекст
На просьбу местных жителей выключить музыку отдыхающие, которые представились переселенцами из Донецкой области, начали грубо ругаться.
Когда им напомнили, что в Украине продолжается война, а в общественных местах действует мораторий на русскоязычный продукт, отдыхающие перешли к прямым обвинениям. Они утверждали, что именно из-за жителей Запада в Украине вспыхнул вооруженный конфликт.
Детали
Как сообщили в полиции Львовской области, 25 июля во время реагирования на вызов, правоохранители зафиксировали событие – спор между гражданами, который возник по поводу прослушивания русскоязычных песен. Ситуация имела место в райцентре.
По указанному факту сотрудники территориального подразделения полиции проводят проверку, по результатам которой событию будет дана правовая квалификация. Личности участников конфликта установлены
Напомним
В Украине действуют местные моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта, которые ввели Киев, Днепр, Полтава и другие города.