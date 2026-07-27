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"Из-за вас, Запад, и началась эта война": в Дрогобыче возник конфликт из-за российской музыки, полиция начала проверку

Киев • УНН

 • 1626 просмотра

В Дрогобыче местные жители поссорились с компанией, которая назвалась переселенцами из Донбасса, из-за прослушивания российской музыки. Полиция проводит проверку по данному факту.

"Из-за вас, Запад, и началась эта война": в Дрогобыче возник конфликт из-за российской музыки, полиция начала проверку

В Дрогобыче, что на Львовщине, возник конфликт между местными жителями и компанией людей, которые назвались выходцами из Донбасса. Причиной стало прослушивание российской музыки. Видео инцидента распространяется в соцсетях, полиция начала проверку, передает УНН.

Контекст

На просьбу местных жителей выключить музыку отдыхающие, которые представились переселенцами из Донецкой области, начали грубо ругаться.

Когда им напомнили, что в Украине продолжается война, а в общественных местах действует мораторий на русскоязычный продукт, отдыхающие перешли к прямым обвинениям. Они утверждали, что именно из-за жителей Запада в Украине вспыхнул вооруженный конфликт.

Детали

Как сообщили в полиции Львовской области, 25 июля во время реагирования на вызов, правоохранители зафиксировали событие – спор между гражданами, который возник по поводу прослушивания русскоязычных песен. Ситуация имела место в райцентре.

По указанному факту сотрудники территориального подразделения полиции проводят проверку, по результатам которой событию будет дана правовая квалификация. Личности участников конфликта установлены 

- говорится в сообщении.

Напомним

В Украине действуют местные моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта, которые ввели Киев, Днепр, Полтава и другие города. 

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
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