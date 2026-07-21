На войне погиб 45-летний актер Евгений Бушмакин

Украинский актер Евгений Бушмакин погиб на фронте. Ему было 45 лет. Об этом сообщила украинский режиссер Тоня Ноябрьова, передает УНН.

вырвали сердце…. RIP, ГЕРОЙ МОЕГО ВРЕМЕНИ! - написала режиссер и добавила фотографию актера.

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Евгений Бушмакин родился 28 мая 1981 года в Полтаве. В 2005 году окончил режиссерский факультет Киевского национального института культуры и искусств, получив специальность режиссера и преподавателя.

В 2012 году он исполнил главную роль в короткометражной трагикомедии Тони Ноябрьовой "День Независимости". Более широкому кругу зрителей актер стал известен после выхода полнометражного фильма "Герой моего времени" в 2018 году, где также сыграл одну из главных ролей.