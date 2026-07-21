На войне погиб 45-летний актер Евгений Бушмакин
Киев • УНН
45-летний актер Евгений Бушмакин, известный по фильмам "День Независимости" и "Герой моего времени", погиб на фронте.
Украинский актер Евгений Бушмакин погиб на фронте. Ему было 45 лет. Об этом сообщила украинский режиссер Тоня Ноябрьова, передает УНН.
вырвали сердце…. RIP, ГЕРОЙ МОЕГО ВРЕМЕНИ!
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Евгений Бушмакин родился 28 мая 1981 года в Полтаве. В 2005 году окончил режиссерский факультет Киевского национального института культуры и искусств, получив специальность режиссера и преподавателя.
В 2012 году он исполнил главную роль в короткометражной трагикомедии Тони Ноябрьовой "День Независимости". Более широкому кругу зрителей актер стал известен после выхода полнометражного фильма "Герой моего времени" в 2018 году, где также сыграл одну из главных ролей.