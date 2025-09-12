$41.210.09
19:17 • 5270 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 14430 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 25569 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 16480 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 14900 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 21380 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 14285 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16301 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14402 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14418 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
На войне погиб львовский актер театров Андрей Синишин

Киев • УНН

 • 100 просмотра

На фронте погиб актер театров "И люди, и куклы" и имени Леся Курбаса Андрей Синишин. Он погиб 16 апреля 2025 года возле Юнаковки Сумской области.

На войне погиб львовский актер театров Андрей Синишин

На фронте погиб военный и актер театров "И люди, и куклы" и имени Леся Курбаса Андрей Синишин. Об этом сообщили представители одного из театров, передает УНН.

С большой болью и грустью узнали сегодня новость о нашем Синичке. Андрей Синишин погиб 16.04.2025 года вблизи населенного пункта Юнаковка, Сумского района, Сумской области, защищая нашу страну от врага

- говорится в сообщении.

Церемония прощания состоится 13 сентября во Львове. В связи с трагическим событием представители театра заявили об отмене определенных спектаклей.

Напомним

Недавно стало известно, что 11 сентября около 13:30 во время выполнения боевого задания на фронте трагически погиб майор 39-й бригады тактической авиации Александр Боровик.

Защищая Украину, погиб оператор-постановщик телепроектов, доброволец Денис Пономаренко09.09.25, 02:09

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Государственная граница Украины
Сумская область
Львов