На войне погиб львовский актер театров Андрей Синишин

На фронте погиб военный и актер театров "И люди, и куклы" и имени Леся Курбаса Андрей Синишин. Об этом сообщили представители одного из театров, передает УНН.

С большой болью и грустью узнали сегодня новость о нашем Синичке. Андрей Синишин погиб 16.04.2025 года вблизи населенного пункта Юнаковка, Сумского района, Сумской области, защищая нашу страну от врага - говорится в сообщении.

Церемония прощания состоится 13 сентября во Львове. В связи с трагическим событием представители театра заявили об отмене определенных спектаклей.

Напомним

Недавно стало известно, что 11 сентября около 13:30 во время выполнения боевого задания на фронте трагически погиб майор 39-й бригады тактической авиации Александр Боровик.

Защищая Украину, погиб оператор-постановщик телепроектов, доброволец Денис Пономаренко