17:31 • 8282 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 14350 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 19127 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 18539 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 40080 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 24625 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 25920 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26411 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 27017 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 30030 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Защищая Украину, погиб оператор-постановщик телепроектов, доброволец Денис Пономаренко

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Денис Пономаренко, оператор-постановщик Starlight Media, погиб 7 сентября во время боевого задания на Харьковщине. Он был добровольцем ВСУ, командиром минометного расчета и имел две почетные награды.

Защищая Украину, погиб оператор-постановщик телепроектов, доброволец Денис Пономаренко

В воскресенье, 7 сентября, во время выполнения боевого задания в Харьковской области погиб оператор-постановщик телепроектов Денис (Бес) Пономаренко, который после начала полномасштабного вторжения РФ добровольцем вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в компании Starlight Media, информирует УНН.

Дэн… Отдал свою жизнь за свободу. На фронте погиб наш коллега из Starlight Media, Денис Пономаренко с позывным "Бес"

- говорится в сообщении.

По словам коллег, Денис Пономаренко работал в компании с 2009 года. Он был оператором и оператором-постановщиком ряда известных телевизионных проектов, в частности, "Битва экстрасенсов", "Х-фактор", "Україна має талант", "Танцюють всі", "Феномен", "КУБ", "Детектор Брехні", "Серця трьох" и других.

Сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Денис Пономаренко добровольцем присоединился к рядам Сил обороны Украины.

Военный стал командиром минометного расчета и имел две почетные награды.

Денис Пономаренко погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

У погибшего защитника остались жена и сын.

Напомним

На войне погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров. Он был основателем стрелкового клуба "Феникс" и многократным рекордсменом Украины.

Украинский художник Кирилл Гринев, доброволец с февраля 2022 года, погиб на фронте. Он принадлежал к художественному объединению "P. Е. П.", получил ранение в 2023 году, а его брат пропал без вести весной 2024 года.

Вита Зеленецкая

