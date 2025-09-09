Защищая Украину, погиб оператор-постановщик телепроектов, доброволец Денис Пономаренко
Денис Пономаренко, оператор-постановщик Starlight Media, погиб 7 сентября во время боевого задания на Харьковщине. Он был добровольцем ВСУ, командиром минометного расчета и имел две почетные награды.
В воскресенье, 7 сентября, во время выполнения боевого задания в Харьковской области погиб оператор-постановщик телепроектов Денис (Бес) Пономаренко, который после начала полномасштабного вторжения РФ добровольцем вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в компании Starlight Media, информирует УНН.
Дэн… Отдал свою жизнь за свободу. На фронте погиб наш коллега из Starlight Media, Денис Пономаренко с позывным "Бес"
По словам коллег, Денис Пономаренко работал в компании с 2009 года. Он был оператором и оператором-постановщиком ряда известных телевизионных проектов, в частности, "Битва экстрасенсов", "Х-фактор", "Україна має талант", "Танцюють всі", "Феномен", "КУБ", "Детектор Брехні", "Серця трьох" и других.
Сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Денис Пономаренко добровольцем присоединился к рядам Сил обороны Украины.
Военный стал командиром минометного расчета и имел две почетные награды.
Денис Пономаренко погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области.
У погибшего защитника остались жена и сын.
Напомним
На войне погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров. Он был основателем стрелкового клуба "Феникс" и многократным рекордсменом Украины.
Украинский художник Кирилл Гринев, доброволец с февраля 2022 года, погиб на фронте. Он принадлежал к художественному объединению "P. Е. П.", получил ранение в 2023 году, а его брат пропал без вести весной 2024 года.
