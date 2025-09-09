Захищаючи Україну, загинув оператор-постановник телепроєктів, доброволець Денис Пономаренко

$41.220.13
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 14061 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 18844 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 18365 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 39936 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 24588 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 25895 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26404 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27009 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30023 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Україна показала світовим дипломатам наслідки російського удару по будівлі УрядуPhoto8 вересня, 13:17 • 11123 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 10851 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 10516 перегляди
У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчину на кладовищіPhoto8 вересня, 16:21 • 5914 перегляди
Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС 20:07 • 3902 перегляди
Публікації
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 18846 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 21061 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 74840 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 58485 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 59298 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Лондон
Франція
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 10534 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 10868 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 74839 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 39886 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 43846 перегляди
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Leopard 2
Шахед-136

Захищаючи Україну, загинув оператор-постановник телепроєктів, доброволець Денис Пономаренко

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Денис Пономаренко, оператор-постановник Starlight Media, загинув 7 вересня під час бойового завдання на Харківщині. Він був добровольцем ЗСУ, командиром мінометного розрахунку та мав дві почесні відзнаки.

Захищаючи Україну, загинув оператор-постановник телепроєктів, доброволець Денис Пономаренко

У неділю, 7 вересня, під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув оператор-постановник телепроєктів Денис (Бес) Пономаренко, який після початку повномасштабного вторгнення рф добровольцем вступив до лав Збройних Сил України. Про це повідомили у компанії Starlight Media, інформує УНН.

Ден…Віддав своє життя за волю. На фронті загинув наш колега зі Starlight Media, Денис Пономаренко на позивний "Бес"

- йдеться у повідомленні.

За словами колег, Денис Пономаренко працював у компанії з 2009 року. Він був оператором та оператором-постановником низки відомих телевізійних проєктів, зокрема, "Битва екстрасенсів", "Х-фактор", "Україна має талант", "Танцюють всі", "Феномен", "КУБ", "Детектор Брехні", "Серця трьох" та інших. 

Одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Денис Пономаренко добровольцем долучився до лав Сил оборони України. 

Військовий став командиром мінометного розрахунку та тримав дві почесні відзнаки.

Денис Пономаренко загинув під час виконання бойового завдання загинув на Харківщині.

У загиблого захисника залишилася дружина та син. 

Нагадаємо

На війні загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров. Він був засновником стрілецького клубу "Фенікс" та багаторазовим рекордсменом України.

Український художник Кирило Гриньов, доброволець з лютого 2022 року, загинув на фронті. Він належав до мистецького об'єднання "P. Е. П.", мав поранення у 2023 році, а його брат зник безвісти навесні 2024 року.

Десятки американців загинули, захищаючи Україну від російської агресії 08.09.25, 01:20 • 17930 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Харківська область
Збройні сили України
Україна