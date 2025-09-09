Захищаючи Україну, загинув оператор-постановник телепроєктів, доброволець Денис Пономаренко
Денис Пономаренко, оператор-постановник Starlight Media, загинув 7 вересня під час бойового завдання на Харківщині. Він був добровольцем ЗСУ, командиром мінометного розрахунку та мав дві почесні відзнаки.
У неділю, 7 вересня, під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув оператор-постановник телепроєктів Денис (Бес) Пономаренко, який після початку повномасштабного вторгнення рф добровольцем вступив до лав Збройних Сил України. Про це повідомили у компанії Starlight Media, інформує УНН.
За словами колег, Денис Пономаренко працював у компанії з 2009 року. Він був оператором та оператором-постановником низки відомих телевізійних проєктів, зокрема, "Битва екстрасенсів", "Х-фактор", "Україна має талант", "Танцюють всі", "Феномен", "КУБ", "Детектор Брехні", "Серця трьох" та інших.
Одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Денис Пономаренко добровольцем долучився до лав Сил оборони України.
Військовий став командиром мінометного розрахунку та тримав дві почесні відзнаки.
У загиблого захисника залишилася дружина та син.
