На війні загинув львівський актор театрів Андрій Синишин

На фронті загинув військовий та актор театрів "І люди, і ляльки" та імені Леся Курбаса Андрій Синишин. Про це повідомили представники одного з театрів, передає УНН.

З великем болем і сумом дізнались сьогодні новину про нашого Синичку. Андрій Синишин загинув 16.04.2025 року поблизу населеного пункту Юнаківка, Сумського району, Сумської області, захищаючи нашу країну від ворога - йдеться у дописі.

Церемонія прощання відбудеться 13 вересня у Львові. У зв’язку з трагічною подією представники театру заявили про скасування певних вистав.

Нагадаємо

Нещодавно стало відомо, що 11 вересня близько 13:30 під час виконання бойового завдання на фронті трагічно загинув майор 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Боровик.

Захищаючи Україну, загинув оператор-постановник телепроєктів, доброволець Денис Пономаренко