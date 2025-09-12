$41.210.09
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 13968 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 25106 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 16191 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 14660 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 21177 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 14230 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16247 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14361 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14384 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
На війні загинув львівський актор театрів Андрій Синишин

Київ • УНН

 • 6 перегляди

На фронті загинув актор театрів "І люди, і ляльки" та імені Леся Курбаса Андрій Синишин. Він загинув 16 квітня 2025 року біля Юнаківки Сумської області.

На фронті загинув військовий та актор театрів "І люди, і ляльки" та імені Леся Курбаса Андрій Синишин. Про це повідомили представники одного з театрів, передає УНН.

З великем болем і сумом дізнались сьогодні новину про нашого Синичку. Андрій Синишин загинув 16.04.2025 року поблизу населеного пункту Юнаківка, Сумського району, Сумської області, захищаючи нашу країну від ворога

- йдеться у дописі.

Церемонія прощання відбудеться 13 вересня у Львові. У зв’язку з трагічною подією представники театру заявили про скасування певних вистав.

Нагадаємо

Нещодавно стало відомо, що 11 вересня близько 13:30 під час виконання бойового завдання на фронті трагічно загинув майор 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Боровик.

Захищаючи Україну, загинув оператор-постановник телепроєктів, доброволець Денис Пономаренко 09.09.25, 02:09 • 5139 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
