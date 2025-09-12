На війні загинув львівський актор театрів Андрій Синишин
Київ • УНН
На фронті загинув актор театрів "І люди, і ляльки" та імені Леся Курбаса Андрій Синишин. Він загинув 16 квітня 2025 року біля Юнаківки Сумської області.
На фронті загинув військовий та актор театрів "І люди, і ляльки" та імені Леся Курбаса Андрій Синишин. Про це повідомили представники одного з театрів, передає УНН.
З великем болем і сумом дізнались сьогодні новину про нашого Синичку. Андрій Синишин загинув 16.04.2025 року поблизу населеного пункту Юнаківка, Сумського району, Сумської області, захищаючи нашу країну від ворога
Церемонія прощання відбудеться 13 вересня у Львові. У зв’язку з трагічною подією представники театру заявили про скасування певних вистав.
Нагадаємо
Нещодавно стало відомо, що 11 вересня близько 13:30 під час виконання бойового завдання на фронті трагічно загинув майор 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Боровик.
Захищаючи Україну, загинув оператор-постановник телепроєктів, доброволець Денис Пономаренко 09.09.25, 02:09 • 5139 переглядiв