В Украине ливни и град накрыли сразу несколько регионов
Киев • УНН
Непогода вызвала подтопление улиц и повреждение крыш в нескольких городах Украины. Ливень с градом сильнее всего ударил по Кривому Рогу, где подтопило подъезды.
Непогода прошлась по Черновцам, Львову, Днепру, Полтаве и Кривому Рогу, превратив отдельные улицы в настоящие реки, передает УНН.
Детали
Мощный ливень накрыл Кривой Рог. Также город накрыл град. Кроме того, в некоторых домах не выдержала крыша, из-за чего подъезды начало подтапливать.
Также непогода накрыла и Черновцы. В городе подтопило улицы, а в некоторых кафе ливень побил потолки.
Накрыла непогода и центральную Украину, в частности Днепр и Полтаву.
Непогода прошла по Львову и области: "реки" на улицах и часть региона без света14.07.26, 13:40 • 3648 просмотров