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В Украине ливни и град накрыли сразу несколько регионов

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Непогода вызвала подтопление улиц и повреждение крыш в нескольких городах Украины. Ливень с градом сильнее всего ударил по Кривому Рогу, где подтопило подъезды.

В Украине ливни и град накрыли сразу несколько регионов

Непогода прошлась по Черновцам, Львову, Днепру, Полтаве и Кривому Рогу, превратив отдельные улицы в настоящие реки, передает УНН

Детали 

Мощный ливень накрыл Кривой Рог. Также город накрыл град. Кроме того, в некоторых домах не выдержала крыша, из-за чего подъезды начало подтапливать. 

Также непогода накрыла и Черновцы. В городе подтопило улицы, а в некоторых кафе ливень побил потолки. 

Накрыла непогода и центральную Украину, в частности Днепр и Полтаву. 

Непогода прошла по Львову и области: "реки" на улицах и часть региона без света14.07.26, 13:40 • 3648 просмотров

Павел Башинский

ОбществоПогода и окружающая среда
Гроза
Днепр (город)
Украина
Кривой Рог
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Полтава
Львов