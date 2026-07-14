Непогода прошла по Львову и области: "реки" на улицах и часть региона без света
Киев • УНН
Из-за непогоды на Львовщине без электроэнергии остались 101 населенный пункт. Во Львове упало дерево, повредив троллейбусную сеть, движение временно изменено.
По Львову и области прошёл ливень, в пабликах сообщают о подтоплениях, власти говорят об обесточивании, пишет УНН.
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Львовский региональный центр по гидрометеорологии сегодня предупредил о грозах, местами граде, шквалах 15-20 м/с и значительном дожде ливневого характера по Львову и области, с I ("жёлтым") уровнем опасности.
Из-за непогоды на Львовщине, как сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, без электроэнергии на 13 часов остаются 101 населённый пункт. В частности, 34 полностью и 67 обесточены частично. Специалисты Львовоблэнерго продолжают ликвидировать последствия непогоды.
Как сообщили во Львовском горсовете, из-за непогоды на площади Святого Юра упало дерево, повредив контактную троллейбусную сеть. Из-за этого троллейбусы № 22, № 30 и № 32 временно запустили по укороченным маршрутам — только до площади Кропивницкого.
На место отправили аварийные бригады. Как сообщается, ориентировочное время восстановления движения троллейбусов по обычным маршрутам — до 3 часов.
О "реках" на улицах после ливня в пабликах сообщали во Львове и Трускавце, а также что молния попала в телевышку.
Украинцев предупредили о "желтом" уровне опасности из-за гроз13.07.26, 16:10 • 10067 просмотров