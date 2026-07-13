Украинцев предупредили о "желтом" уровне опасности из-за гроз
Киев • УНН
В ближайшие часы и до конца суток 13 июля на большей части Украины ожидаются грозы. Грозовой фронт, как указано, задержится и на следующие сутки.
Синоптики предупредили о «желтом» уровне опасности из-за ухудшения погодных условий и гроз в большинстве областей Украины, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
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По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие три часа с сохранением до конца суток 13 июля на большей части территории Украины, в частности в Киеве и области, ожидаются грозы. Непогода обойдет лишь Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым.
Грозовой фронт, как указано, задержится и на следующие сутки:
- ночью 14 июля грозы прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях;
- днем 14 июля грозы распространятся по всей территории Украины.
«Из-за непогоды объявлен I уровень опасности (желтый)», — говорится в сообщении.
Спасатели призвали быть осторожными, держаться подальше от раскидистых деревьев, рекламных щитов и линий электропередач во время непогоды.
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