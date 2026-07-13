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Украинцев предупредили о "желтом" уровне опасности из-за гроз

Киев • УНН

 • 832 просмотра

В ближайшие часы и до конца суток 13 июля на большей части Украины ожидаются грозы. Грозовой фронт, как указано, задержится и на следующие сутки.

Украинцев предупредили о "желтом" уровне опасности из-за гроз

Синоптики предупредили о «желтом» уровне опасности из-за ухудшения погодных условий и гроз в большинстве областей Украины, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Подробности

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие три часа с сохранением до конца суток 13 июля на большей части территории Украины, в частности в Киеве и области, ожидаются грозы. Непогода обойдет лишь Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым.

Грозовой фронт, как указано, задержится и на следующие сутки:

  • ночью 14 июля грозы прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях;
    • днем 14 июля грозы распространятся по всей территории Украины.

      «Из-за непогоды объявлен I уровень опасности (желтый)», — говорится в сообщении.

      Спасатели призвали быть осторожными, держаться подальше от раскидистых деревьев, рекламных щитов и линий электропередач во время непогоды. 

      Непогода оставила без света часть семи областей, от молнии 14 пострадавших30.06.26, 08:48 • 4059 просмотров

      Юлия Шрамко

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