Непогода оставила без света часть семи областей, от молнии 14 пострадавших
Киев • УНН
Из-за непогоды обесточен 571 населенный пункт в семи областях Украины. В результате ударов молнии пострадало 14 человек, из них 9 детей.
Непогода оставила без света более полутысячи населенных пунктов в 7 областях Украины, от удара молнии пострадали 14 человек, в том числе 9 детей, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
По информации НЭК "Укрэнерго", как указано, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и гроза) обесточен 571 населенный пункт в 7 областях (Киевская - 259, Черниговская - 186, Житомирская - 53, Черкасская - 44, Хмельницкая - 14, Тернопольская - 8, Волынская - 7).
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Подразделения ГСЧС 47 раз привлекались для ликвидации последствий непогоды (распил деревьев и восстановительные работы) в 6 областях (Киевская, Волынская, Львовская, Ровенская, Черкасская, Черниговская).
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