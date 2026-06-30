Непогода оставила без света часть семи областей, от молнии 14 пострадавших

фото иллюстративное

Непогода оставила без света более полутысячи населенных пунктов в 7 областях Украины, от удара молнии пострадали 14 человек, в том числе 9 детей, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

По информации НЭК "Укрэнерго", как указано, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и гроза) обесточен 571 населенный пункт в 7 областях (Киевская - 259, Черниговская - 186, Житомирская - 53, Черкасская - 44, Хмельницкая - 14, Тернопольская - 8, Волынская - 7).

На Волыни 7 человек потеряли сознание из-за удара молнии

В результате ударов молнии и падения деревьев пострадали 14 человек, из них 9 детей - сообщили в ГСЧС.

Подразделения ГСЧС 47 раз привлекались для ликвидации последствий непогоды (распил деревьев и восстановительные работы) в 6 областях (Киевская, Волынская, Львовская, Ровенская, Черкасская, Черниговская).

Поваленные деревья, затопленные улицы, отключение света - последствия непогоды в Киеве