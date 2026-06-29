На Волыни 7 человек потеряли сознание из-за удара молнии

На Волыни в результате непогоды пострадало семеро человек, среди них - несовершеннолетние. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Волынской области, пишет УНН.

В с. Озеро, в Киверцовском районе, возле водоема произошло попадание молнии. В результате этого 7 человек потеряли сознание, четверо из них – несовершеннолетние. Всех пострадавших госпитализировали - говорится в сообщении.

Также из-за непогоды повреждены помещения и транспортные средства в Луцком и Ковельском районах.

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"По возможности, воздержитесь от поездок и пребывания на улице во время грозы и шквального ветра, не прячьтесь под одиночными деревьями, возле рекламных конструкций, линий электропередач и металлических сооружений", - отметили в полиции.

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