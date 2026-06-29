На Волыни 7 человек потеряли сознание из-за удара молнии

$44.860.0651.130.21
ukenru
Эксклюзив
29 июня, 14:02 • 13048 просмотра
путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"
29 июня, 12:01 • 30433 просмотра
“Show must go on” или группа поддержки "по вызову" – куда делась массовка врача Odrex, которого судят за медицинскую халатность?Photo
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 40852 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
29 июня, 10:19 • 42366 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto
29 июня, 10:16 • 44978 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo
29 июня, 05:37 • 41299 просмотра
Украинцам посоветовали иметь заряженные гаджеты и пауэрбанки на фоне жары
29 июня, 04:31 • 39943 просмотра
США и Иран договорились о немедленном прекращении взаимных атак - СМИ
28 июня, 15:55 • 50785 просмотра
Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"
28 июня, 12:51 • 90981 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 135459 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2.6м/с
62%
747мм
Популярные новости
В ГУР показали, как демилитаризуют Крым и оставляют оккупантов без топлива Video29 июня, 11:20 • 10553 просмотра
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах29 июня, 12:27 • 20257 просмотра
На Львовщине сторожа школы подозревают в изнасиловании 13-летней девочки14:31 • 9056 просмотра
Европу и США накрыла рекордная жара - во Франции тысяча смертей, в Италии и на Балканах горят леса15:33 • 6410 просмотра
В Раде предлагают штрафовать водителей до 34 тыс. грн за чрезмерный шум во время военного положения15:53 • 4238 просмотра
публикации
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах29 июня, 12:27 • 20330 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 40852 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto29 июня, 10:19 • 42366 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo29 июня, 10:16 • 44978 просмотра
Уголовные производства из-за лизинга самолетов за рубежом могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию — эксперт29 июня, 07:59 • 46461 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 48130 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 64726 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 75821 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 113155 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 130449 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

На Волыни 7 человек потеряли сознание из-за удара молнии

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

В селе Озеро на Киверцовщине возле водоема в результате удара молнии пострадали семеро человек, четверо из которых несовершеннолетние. Всех пострадавших госпитализировали.

На Волыни 7 человек потеряли сознание из-за удара молнии

На Волыни в результате непогоды пострадало семеро человек, среди них - несовершеннолетние. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Волынской области, пишет УНН.

В с. Озеро, в Киверцовском районе, возле водоема произошло попадание молнии. В результате этого 7 человек потеряли сознание, четверо из них – несовершеннолетние. Всех пострадавших госпитализировали

- говорится в сообщении.

Также из-за непогоды повреждены помещения и транспортные средства в Луцком и Ковельском районах.

Поваленные деревья, затопленные улицы, отключение света - последствия непогоды в Киеве29.06.26, 21:22 • 3566 просмотров

"По возможности, воздержитесь от поездок и пребывания на улице во время грозы и шквального ветра, не прячьтесь под одиночными деревьями, возле рекламных конструкций, линий электропередач и металлических сооружений", - отметили в полиции.

Во Львове из-за удара молнии в больницу попала 6-летняя девочка29.06.26, 18:24 • 3612 просмотров

Ольга Розгон

АнонсыОбщество