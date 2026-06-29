Во Львове из-за удара молнии в больницу попала 6-летняя девочка

Во Львове из-за удара молнии в больницу попала шестилетняя девочка. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, пишет УНН.

Подробности

По его словам, сейчас девочка находится в реанимации под наблюдением врачей, ее состояние стабильное. Видимых следов поражения нет.

Напомним, в результате непогоды во Львове упали более 30 крупных деревьев, а некоторые маршруты общественного транспорта курсируют с изменениями. Значительных подтоплений из-за дождя не зафиксировано, однако есть обесточивание в части районов, в частности, в Винниках. На местах работают аварийные службы.

Кроме того, на Львовщине обесточены 76 населенных пунктов. Из них в 18 электроэнергии нет полностью, а еще в 58 — частично.

Непогода во Львове сорвала крышу с райадминистрации, одно из деревьев упало на троллейбус