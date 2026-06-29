Во Львове из-за удара молнии в больницу попала 6-летняя девочка
Киев • УНН
Во Львове из-за удара молнии 6-летняя девочка попала в больницу, сейчас она в реанимации в стабильном состоянии. Из-за непогоды в городе упали более 30 деревьев и обесточены 76 населенных пунктов области.
Во Львове из-за удара молнии в больницу попала шестилетняя девочка. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, пишет УНН.
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По его словам, сейчас девочка находится в реанимации под наблюдением врачей, ее состояние стабильное. Видимых следов поражения нет.
Напомним, в результате непогоды во Львове упали более 30 крупных деревьев, а некоторые маршруты общественного транспорта курсируют с изменениями. Значительных подтоплений из-за дождя не зафиксировано, однако есть обесточивание в части районов, в частности, в Винниках. На местах работают аварийные службы.
Кроме того, на Львовщине обесточены 76 населенных пунктов. Из них в 18 электроэнергии нет полностью, а еще в 58 — частично.
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