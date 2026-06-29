Непогода во Львове сорвала крышу с райадминистрации, одно из деревьев упало на троллейбус

Во Львове из-за непогоды повалено дерево, есть обрывы контактной сети и обесточивание, повреждена крыша районной администрации, временно не курсируют некоторые трамваи, сообщил в понедельник мэр города Андрей Садовый, пишет УНН.

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"Непогода во Львове продолжается. Имеем сообщения о поваленных деревьях. Возле парка Франко дерево упало на троллейбус. Возле церкви Святого Юра также упало дерево, повредив контактную сеть", - указал Садовый в соцсетях.

По его словам, также есть обрывы контактной сети на ряде других улиц. "На Липинского также временно отключено напряжение. На перекрестке Варшавская - Туннельная упал светофор", - указал он.

"Сильный ветер сорвал часть крыши здания Шевченковской районной администрации и повредил окна", - отметил Садовый.

Он добавил, что из-за последствий непогоды временно не курсируют трамвайные маршруты №1, 2, 3, 4, 8 и 9.

"Наши службы уже работают над ликвидацией последствий. После того, как уберут поваленные деревья и восстановят контактную сеть, движение трамваев восстановят", - подчеркнул мэр Львова.

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