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В западных областях после жары начался ливень с грозой

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

Во Львове из-за мощной грозы повалены деревья, мэр призвал быть осторожными. Также дожди прошли в Волынской области.

В западных областях после жары начался ливень с грозой

В части западных областей Украины жара сменилась ливнем, сообщают местные власти и в сети в понедельник, пишет УНН.

Львов

"Во Львове мощная гроза. Прошу всех быть осторожными. Не прячьтесь под деревьями, рекламными конструкциями или линиями электропередач. Если есть возможность, переждите непогоду в безопасном помещении", - написал мэр Львова Андрей Садовый в соцсетях.

В сети сообщают об "урагане" и поваленных деревьях, в том числе на троллейбус.

Волынь

Также в сети сообщили о дожде в Волынской области, в Луцком районе.

Дополнение

Ранее сегодня из-за жары произошли аварийные отключения света в ряде областей.

В Украине начались аварийные отключения света на фоне сильной жары29.06.26, 14:06 • 2198 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда