В западных областях после жары начался ливень с грозой
Киев • УНН
Во Львове из-за мощной грозы повалены деревья, мэр призвал быть осторожными. Также дожди прошли в Волынской области.
В части западных областей Украины жара сменилась ливнем, сообщают местные власти и в сети в понедельник, пишет УНН.
Львов
"Во Львове мощная гроза. Прошу всех быть осторожными. Не прячьтесь под деревьями, рекламными конструкциями или линиями электропередач. Если есть возможность, переждите непогоду в безопасном помещении", - написал мэр Львова Андрей Садовый в соцсетях.
В сети сообщают об "урагане" и поваленных деревьях, в том числе на троллейбус.
Волынь
Также в сети сообщили о дожде в Волынской области, в Луцком районе.
Дополнение
Ранее сегодня из-за жары произошли аварийные отключения света в ряде областей.
В Украине начались аварийные отключения света на фоне сильной жары29.06.26, 14:06 • 2198 просмотров