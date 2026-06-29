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В Украине начались аварийные отключения света на фоне сильной жары

Киев • УНН

 • 1740 просмотра

Аномальная жара вызвала перегрузку энергосистемы, из-за чего в областях возникают аварийные обесточивания. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В Украине начались аварийные отключения света на фоне сильной жары

По Украине начинают фиксировать аварийные отключения электроэнергии на фоне сильной жары, о чем сообщают местные власти и облэнерго, пишет УНН.

Ровненская область

"Аномальная жара привела к перегрузке энергосистемы. Из-за этого в течение дня в области возникают аварийные отключения. Энергетики работают в усиленном режиме, оперативно реагируя на такие случаи. В целом ситуация с электроснабжением в Ровненской области на данный момент контролируема. Нахожусь с энергетиками на постоянной связи", - написал в соцсетях в понедельник глава Ровненской ОВА Александр Коваль.

Потребителей он призвал "к безопасному и рациональному использованию мощных электроприборов. Особенно необходимо не нагружать систему с 16:00 до 23:00".

"По прогнозам синоптиков, такая жара продержится до 2 июля", - указал он.

Хмельницкая область

"Из-за экстремальных погодных условий в отдельных районах города и области произошли аварийные отключения электроэнергии", - указали в Хмельницкоблэнерго.

Энергетики, как указано, "уже работают над восстановлением распределения электроснабжения и осуществляют все необходимые оперативные переключения для скорейшего запитывания потребителей".

Графики почасовых отключений вводят в ряде областей Украины 30 июня29.06.26, 09:58 • 4358 просмотров

Юлия Шрамко

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