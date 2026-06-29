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Графики почасовых отключений вводят в ряде областей Украины 30 июня

Киев • УНН

 • 1758 просмотра

30 июня в Ивано-Франковской, Запорожской, Черкасской и Николаевской областях вводят графики отключений света с 16:00 до 22:00.

Графики почасовых отключений вводят в ряде областей Украины 30 июня

Во вторник, 30 июня, в отдельных регионах Украины вводятся графики почасовых отключений. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Графики отключений света введены в Ивано-Франковской, Запорожской, Черкасской, Николаевской областях. Узнать свою очередь и график отключений можно на официальных каналах соответствующих облэнерго.

На Прикарпатье графики отключения света будут выглядеть так:

В Запорожской области с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений в объеме одной очереди одновременно. Также 30 июня с 16:00 до 22:00 для промышленности и бизнеса прогнозируется применение графиков ограничения мощности в полном объеме (5 очередей).

В Черкасской области 30 июня 2026 года с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений в объеме одной очереди для всех категорий потребителей. В то же время для промышленности и бизнеса региона 30 июня 2026 года с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков ограничения мощности в полном объеме.

На Николаевщине 30 июня, с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений в объеме одной очереди.

Напомним

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил о резком росте потребления электроэнергии из-за аномальной жары. Он призвал зарядить павербанки и другие гаджеты.

Евгений Устименко

Общество