Поваленные деревья, затопленные улицы, отключение света - последствия непогоды в Киеве

Вечером в понедельник, 29 июня, Киев накрыла непогода, в результате чего в некоторых районах фиксируются перебои со светом, а также сильный ветер повалил деревья, передает УНН.

Детали

Так, в результате непогоды в сети сообщают о подтоплении улиц и общественного транспорта.

На левом берегу и на Оболони частично пропал свет.

Также в сети сообщается о пылевой буре. Кроме того, сильный ветер повалил деревья и билборды в столице.

В ДТЭК заявили, что в Киеве и области аварийные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы своевременно устранять возможные аварии.

Ранее Укргидрометцентр объявил предупреждение I уровня опасности из-за гроз, града и шквалов 15–20 м/с в западных, северных и центральных областях 29 июня. 30 июня непогода ожидается в Закарпатье и Прикарпатье.

Желтый уровень опасности: грозы, град и шквалы накроют часть областей Украины

Напомним

В части западных областей Украины жара сменилась ливнем.

Во Львове из-за поражения молнией в больницу попала шестилетняя девочка.