Поваленные деревья, затопленные улицы, отключение света - последствия непогоды в Киеве
Киев • УНН
Вечером 29 июня Киев накрыла непогода, вызвавшая подтопление улиц и отключение света на левом берегу и Оболони. Аварийные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим для устранения аварий.
Вечером в понедельник, 29 июня, Киев накрыла непогода, в результате чего в некоторых районах фиксируются перебои со светом, а также сильный ветер повалил деревья, передает УНН.
Детали
Так, в результате непогоды в сети сообщают о подтоплении улиц и общественного транспорта.
На левом берегу и на Оболони частично пропал свет.
Также в сети сообщается о пылевой буре. Кроме того, сильный ветер повалил деревья и билборды в столице.
В ДТЭК заявили, что в Киеве и области аварийные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы своевременно устранять возможные аварии.
Ранее Укргидрометцентр объявил предупреждение I уровня опасности из-за гроз, града и шквалов 15–20 м/с в западных, северных и центральных областях 29 июня. 30 июня непогода ожидается в Закарпатье и Прикарпатье.
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