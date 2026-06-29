Желтый уровень опасности: грозы, град и шквалы накроют часть областей Украины

В Украине выпустили предупреждение "желтого" уровня о грозах, местами граде и шквалах, в части областей, пишет УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

В ближайший час с сохранением до конца суток 29 июня в западных, северных, большинстве центральных областей грозы, в западных областях в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый