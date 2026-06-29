Желтый уровень опасности: грозы, град и шквалы накроют часть областей Украины
Киев • УНН
Укргидрометцентр объявил предупреждение I уровня опасности из-за гроз, града и шквалов 15-20 м/с в западных, северных и центральных областях 29 июня. 30 июня непогода ожидается в Закарпатье и Прикарпатье.
В Украине выпустили предупреждение "желтого" уровня о грозах, местами граде и шквалах, в части областей, пишет УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
В ближайший час с сохранением до конца суток 29 июня в западных, северных, большинстве центральных областей грозы, в западных областях в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый
Также синоптики сообщили, что 30 июня днем на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, I уровень опасности, желтый.
Отмечается, что "погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта".
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