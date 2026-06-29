Жара до 38 градусов: какой будет погода в Украине в начале недели
Киев • УНН
В понедельник, 29 июня, в Украине будет небольшая облачность, осадков не ожидается. На Правобережье сильная жара до 38°, на востоке до 30°.
В понедельник, 29 июня, на большей части территории Украины ожидается малооблачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков в основном не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 29-34°, в большинстве районов Правобережья сильная жара 35-38°; на востоке страны днем 25-30°
В Киеве и области 29 июня будет облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха +32°...+34°.
Жара до +38 градусов ожидается в Украине в начале следующей недели28.06.26, 14:45 • 2346 просмотров