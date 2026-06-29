Жара до 38 градусов: какой будет погода в Украине в начале недели

В понедельник, 29 июня, на большей части территории Украины ожидается малооблачная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, осадков в основном не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 29-34°, в большинстве районов Правобережья сильная жара 35-38°; на востоке страны днем 25-30° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 29 июня будет облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха +32°...+34°.

Жара до +38 градусов ожидается в Украине в начале следующей недели