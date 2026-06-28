Жара до +38 градусов ожидается в Украине в начале следующей недели

$44.9250.92
ukenru
Эксклюзив
09:24 • 12864 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
08:13 • 18490 просмотра
Дальнобойные удары Украины довели россию до паники - WP
28 июня, 05:50 • 21784 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
27 июня, 16:54 • 32789 просмотра
Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios
27 июня, 10:48 • 109980 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
27 июня, 09:54 • 73181 просмотра
Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский
27 июня, 08:21 • 72527 просмотра
Ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде - ЗеленскийVideo
27 июня, 05:19 • 68233 просмотра
В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 920
27 июня, 03:42 • 67466 просмотра
Оборонный завод в Волгограде атакован ракетами FlamingoPhotoVideo
26 июня, 16:41 • 43415 просмотра
Боксер Александр Усик решил освободить все свои чемпионские поясаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+31°
5м/с
34%
751мм
Популярные новости
В России вдвое увеличивают часы военной подготовки в школах28 июня, 02:01 • 11293 просмотра
Трамп назвал демократов безбожными коммунистами и обозначил стратегию на промежуточные выборы28 июня, 02:33 • 13175 просмотра
Трамп подтвердил новые удары по Ирану и пригрозил уничтожением Исламской Республики28 июня, 04:15 • 10430 просмотра
Колонизация под видом строительства: Россия планирует масштабную застройку на Херсонщине для переселенцев из РФ - ЦНС28 июня, 04:31 • 8866 просмотра
"Республика посад": Штилерман призвал отменить конституционные изменения Кучмы и Медведчука11:04 • 10199 просмотра
публикации
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
Эксклюзив
09:24 • 12884 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего28 июня, 05:50 • 21802 просмотра
"Будем испытывать ракеты на москве" - Fire Point анонсировала первые полеты украинской баллистикиVideo27 июня, 17:42 • 37141 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto27 июня, 10:48 • 109996 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto27 июня, 08:40 • 65540 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 33821 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 46267 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 86127 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 103770 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 136074 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Жара до +38 градусов ожидается в Украине в начале следующей недели

Киев • УНН

 • 204 просмотра

В начале следующей недели в Украине прогнозируется жаркая погода до +38 градусов. Ослабление жары ожидается 2-3 июля с приходом атмосферного фронта.

Жара до +38 градусов ожидается в Украине в начале следующей недели
Фото: pixabay

В начале следующей недели в Украине будет жаркая погода. Температура воздуха в течение дня вырастет до +33+38 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Подробности

На севере, в центре и на юге будет +29+33, местами до +35 градусов. В восточных областях температура воздуха покажет +27+29 градусов.

Осадки завтра, 29-го июня, маловероятны, лишь вечером в понедельник локальные грозовые дожди пройдут в Закарпатье, на Волыни и Сумщине. В Киеве 29-го июня ожидается жаркая погода, днем до +33 градусов. Без осадков. Ослабление жары прогнозируется в течение 2-3 июля вместе с визитом атмосферного фронта, который принесет ливни и грозы

- говорится в сообщении синоптика.

Напомним

Ранее синоптики сообщали, что в воскресенье, 28 июня, в Украине ожидается небольшая облачность, в восточных и южных областях возможен небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.

Евгений Устименко

ОбществоПогода и окружающая среда