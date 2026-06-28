Жара до +38 градусов ожидается в Украине в начале следующей недели
Киев • УНН
В начале следующей недели в Украине прогнозируется жаркая погода до +38 градусов. Ослабление жары ожидается 2-3 июля с приходом атмосферного фронта.
В начале следующей недели в Украине будет жаркая погода. Температура воздуха в течение дня вырастет до +33+38 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
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На севере, в центре и на юге будет +29+33, местами до +35 градусов. В восточных областях температура воздуха покажет +27+29 градусов.
Осадки завтра, 29-го июня, маловероятны, лишь вечером в понедельник локальные грозовые дожди пройдут в Закарпатье, на Волыни и Сумщине. В Киеве 29-го июня ожидается жаркая погода, днем до +33 градусов. Без осадков. Ослабление жары прогнозируется в течение 2-3 июля вместе с визитом атмосферного фронта, который принесет ливни и грозы
Напомним
Ранее синоптики сообщали, что в воскресенье, 28 июня, в Украине ожидается небольшая облачность, в восточных и южных областях возможен небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.