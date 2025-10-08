Премія Banker Awards’25 оголосила переможців: найкращою платформою для криптообміну названа ObmenAT24

Щорічна галузева премія Banker Awards 2025, яку організовує впливове видання Banker.ua, оголосила переможців. У номінації "Найкраща платформа для швидкого та безпечного обміну криптовалют" визнання здобув криптообмінний сервіс ObmenAT24.

Як зазначає Banker.ua, ObmenAT24 є однією з найбільш титулованих платформ в Україні, що отримала визнання як серед криптоспільноти та мільйона користувачів, так і серед експертів фінансового ринку.

Сьогодні ObmenAT24 пропонує найпопулярніші пари обміну, включаючи USDT, USDC, Bitcoin, Ethereum, а також широкий вибір електронних грошей та напрямів обміну між електронними гаманцями, банківськими переказами, готівкою та альтернативними платіжними системами. Платформа працює з картками українських банків, SEPA, SWIFT, Revolut, Google/ApplePay та реквізитами IBAN. Сервіс має фізичну присутність у понад 30 містах України та більш ніж 40 відділень у ключових світових столицях — пояснили організатори Banker Awards 2025 відзнаку платформи ObmenAT24.

Платформа є найвідкритішою на своєму ринку. Це відзначає організатор премії видання Banker.ua і наголошує: "Однією з головних переваг ObmenAT24 є відкрита й прозора політика резервів. На відміну від більшості інших операторів, сервіс публічно декларує обсяг своїх резервів, які становлять еквівалент $700 тис. на добу в різних фіатних та криптовалютах. Це забезпечує можливість миттєво виконувати великі за обсягом клієнтські операції, гарантувати користувачам швидке отримання коштів".

Як наголошувала раніше "Економічна правда", ObmenAT24 є найпрозорішим серед криптообмінних сервісів, доступних українцям. Він єдиний на ринку публічно розкриває дані про обсяг своїх резервів. Завдяки цьому формується довіра користувачів і підтверджується надійність платформи та її сервісів.

Водночас Banker Awards’25 підкреслює інноваційний характер платформи, яка постійно розширює лінійку продуктів. "У 2025 році розпочато тестування інноваційного сервісу депонування криптовалют (стейкінгу), яким на стадії пілотування уже скористалися близько 1 000 клієнтів. Новий продукт дозволить користувачам депонувати криптоактиви на платформі ObmenAT24. Сервіс стане першим у своєму сегменті в Україні та базуватиметься на смартконтрактах і власному криптопроцесингу", – повідомляєBanker.ua .

За даними видання, клієнтська база ObmenAT24 стабільно зростає. "Платформа обслуговує понад мільйон користувачів із 2016 року. У 2024-му вона залучала в середньому 250–300 нових клієнтів щомісяця, тоді як у липні 2025 року цей показник зріс до тисячі нових користувачів щомісяця. Постійний розвиток якісних і масштабних сервісів стимулює інтерес до платформи, а збільшення частоти повторних транзакцій є яскравим свідченням її цінності для клієнтів", — пояснюють організатори Banker Awards’25.

Перемога у Banker Awards’25 підкреслює статус ObmenAT24 як лідера ринку. Платформа поєднує масштаб та інновації, міжнародну присутність, високі резерви і прозорість, що разом формує новий ринковий стандарт швидкого та безпечного криптообміну.

ObmenAT24 вже має чимало престижних відзнак. Платформа входить до переліку найкращих криптообмінників за версією фінансового порталу "Мінфін" і BIT.UA. Раніше сервіс отримав премію FinAwards’25 у категорії "Найкращий криптосервіс", став переможцем PaySpace Magazine Awards’24 як "Найкращий криптопроєкт", а також увійшов до рейтингу "ТОП-100. Рейтинги найбільших" у номінації "ТопФінанс-2025".