Премія Banker Awards’25 оголосила переможців: найкращою платформою для криптообміну названа ObmenAT24

07:23 • 4366 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 11860 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 13056 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 14069 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 53699 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 54033 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 39376 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 40813 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 36894 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 70039 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto8 жовтня, 01:02 • 23955 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 8 жовтня, 02:06 • 21284 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN02:56 • 24657 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни04:41 • 16070 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 15814 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 16096 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 53699 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 39851 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 70039 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 79783 перегляди
Дональд Трамп
Кріштіану Роналду
Ліонель Мессі
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Ужгород
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 6086 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 34837 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 38336 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 90114 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 85003 перегляди
Forbes
Tesla Model Y
Financial Times
Шахед-136
Leopard 2

Премія Banker Awards’25 оголосила переможців: найкращою платформою для криптообміну названа ObmenAT24

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Криптообмінний сервіс ObmenAT24 визнано найкращою платформою для швидкого та безпечного обміну криптовалют на щорічній премії Banker Awards 2025.

Премія Banker Awards’25 оголосила переможців: найкращою платформою для криптообміну названа ObmenAT24

Щорічна галузева премія Banker Awards 2025, яку організовує впливове видання Banker.ua, оголосила переможців. У номінації "Найкраща платформа для швидкого та безпечного обміну криптовалют" визнання здобув криптообмінний сервіс ObmenAT24.

Як зазначає Banker.ua, ObmenAT24 є однією з найбільш титулованих платформ в Україні, що отримала визнання як серед криптоспільноти та мільйона користувачів, так і серед експертів фінансового ринку.

Сьогодні ObmenAT24 пропонує найпопулярніші пари обміну, включаючи USDT, USDC, Bitcoin, Ethereum, а також широкий вибір електронних грошей та напрямів обміну між електронними гаманцями, банківськими переказами, готівкою та альтернативними платіжними системами. Платформа працює з картками українських банків, SEPA, SWIFT, Revolut, Google/ApplePay та реквізитами IBAN. Сервіс має фізичну присутність у понад 30 містах України та більш ніж 40 відділень у ключових світових столицях

— пояснили організатори Banker Awards 2025 відзнаку платформи ObmenAT24.

Платформа є найвідкритішою на своєму ринку. Це відзначає організатор премії видання Banker.ua і наголошує: "Однією з головних переваг ObmenAT24 є відкрита й прозора політика резервів. На відміну від більшості інших операторів, сервіс публічно декларує обсяг своїх резервів, які становлять еквівалент $700 тис. на добу в різних фіатних та криптовалютах. Це забезпечує можливість миттєво виконувати великі за обсягом клієнтські операції, гарантувати користувачам швидке отримання коштів".

Як наголошувала раніше "Економічна правда", ObmenAT24 є найпрозорішим серед криптообмінних сервісів, доступних українцям. Він єдиний на ринку публічно розкриває дані про обсяг своїх резервів. Завдяки цьому формується  довіра користувачів і підтверджується надійність платформи та її сервісів.

Водночас Banker Awards’25 підкреслює інноваційний характер платформи, яка постійно розширює лінійку продуктів. "У 2025 році розпочато тестування інноваційного сервісу депонування криптовалют (стейкінгу), яким на стадії пілотування уже скористалися близько 1 000 клієнтів. Новий продукт дозволить користувачам депонувати криптоактиви на платформі ObmenAT24. Сервіс стане першим у своєму сегменті в Україні та базуватиметься на смартконтрактах і власному криптопроцесингу", – повідомляєBanker.ua .

За даними видання, клієнтська база ObmenAT24 стабільно зростає. "Платформа обслуговує понад мільйон користувачів із 2016 року. У 2024-му вона залучала в середньому 250–300 нових клієнтів щомісяця, тоді як у липні 2025 року цей показник зріс до тисячі нових користувачів щомісяця. Постійний розвиток якісних і масштабних сервісів стимулює інтерес до платформи, а збільшення частоти повторних транзакцій є яскравим свідченням її цінності для клієнтів", — пояснюють організатори Banker Awards’25.

Перемога у Banker Awards’25 підкреслює статус ObmenAT24 як лідера ринку. Платформа поєднує масштаб та інновації, міжнародну присутність, високі резерви і прозорість, що разом формує новий ринковий стандарт швидкого та безпечного криптообміну.

ObmenAT24 вже має чимало престижних відзнак. Платформа входить до переліку найкращих криптообмінників за версією фінансового порталу "Мінфін" і BIT.UA. Раніше сервіс отримав премію FinAwards’25 у категорії "Найкращий криптосервіс", став переможцем PaySpace Magazine Awards’24 як "Найкращий криптопроєкт", а також увійшов до рейтингу "ТОП-100. Рейтинги найбільших" у номінації "ТопФінанс-2025".

Лілія Подоляк

ЕкономікаТехнології
Свіфт
Україна