Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии
Киев • УНН
Музыкальный продюсер Бенни Бланко опубликовал фото с романтической прогулки с Селеной Гомес, назвав ее «настоящей диснеевской принцессой». Пара отпраздновала месяц брака, проведя медовый месяц по побережью Калифорнии и в Техасе, стремясь к приватности.
На этой неделе музыкальный продюсер Бенни Бланко опубликовал в своей Instagram Story фото, на котором запечатлена романтическая прогулка вместе с певицей Селеной Гомес, невестой американского музыканта. Бланко также добавил, что женился на настоящей диснеевской принцессе, передает УНН со ссылкой на DailyMail и El Imparcial.
Детали
Селена Гомес и Бенни Бланко на этой неделе отметили месяц брака. Известно, что ранее пара решила отойти от привычного гламура своей публичной жизни. В понедельник 37-летний продюсер, автор песен и мультиинструменталист опубликовал в своем Instagram Story фотографию, на которой он и его жена, известная певица и актриса Селена Гомес, наслаждаются романтической прогулкой по пляжу.
Влюбленные молодожены держались за руки, когда их сфотографировали во время прогулки по песку
Так звездная пара отметила годовщину своей свадьбы.
За несколько недель до того, как пойти к алтарю, поп-звезда не могла сдержать своего волнения. Обсуждая свою свадьбу на "Шоу вечера с Джимми Фэллоном", она сияла, сверкнув своей мощной улыбкой, когда зашла речь об этом. Когда ее спросили о планировании свадьбы, она восторженно ответила: "Это прекрасно. Мне очень повезло. Все идет хорошо. Я так взволнована".
Гомес и Бланко поженились 27 сентября в Калифорнии. Церемония проходила с участием примерно 170 гостей, в том числе таких знаменитостей, как Эд Ширан, Стив Мартин, Тейлор Свифт, Пэрис Хилтон и Эшли Парк. Празднование свадьбы проходило в роскошном поместье в Санта-Барбаре.
Селена Гомес удивила всех, надев четыре белых платья от Ralph Lauren, тогда как Бенни Бланко выбрал элегантный и сдержанный образ. В тот же день пара поделилась серией фотографий в Instagram.
После свадьбы, музыкальный продюсер поделился селфи со своей новой невестой в Instagram.
Я женился на настоящей диснеевской принцессе",
Далее пара выбрала путешествие, которое позволило бы им расслабиться.
Гомес и Бланко путешествовали по побережью Калифорнии и посетили Техас, родной штат Селены, что позволило им "замедлиться"
Медовый месяц Селены Гомес и Бенни Бланко подтверждает, что знаменитости стремятся к приватности после важных событий - вдали от блеска и вспышек папарацци.
Во время отпуска, пара сосредоточилась на наслаждении своей молодоженской жизнью, исследовании новых мест и укреплении своих отношений в расслабленной обстановке, пишет El Imparcial.
Напомним
В начале октября Селена Гомес опубликовала видео со своей свадьбы, где Тейлор Свифт делает ей комплимент. Пост посвящен 12-му студийному альбому Тейлор Свифт.
