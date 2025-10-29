Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии

На этой неделе музыкальный продюсер Бенни Бланко опубликовал в своей Instagram Story фото, на котором запечатлена романтическая прогулка вместе с певицей Селеной Гомес, невестой американского музыканта. Бланко также добавил, что женился на настоящей диснеевской принцессе, передает УНН со ссылкой на DailyMail и El Imparcial.

Детали

Селена Гомес и Бенни Бланко на этой неделе отметили месяц брака. Известно, что ранее пара решила отойти от привычного гламура своей публичной жизни. В понедельник 37-летний продюсер, автор песен и мультиинструменталист опубликовал в своем Instagram Story фотографию, на которой он и его жена, известная певица и актриса Селена Гомес, наслаждаются романтической прогулкой по пляжу.

Влюбленные молодожены держались за руки, когда их сфотографировали во время прогулки по песку - пишет британский таблоид.

Так звездная пара отметила годовщину своей свадьбы.

За несколько недель до того, как пойти к алтарю, поп-звезда не могла сдержать своего волнения. Обсуждая свою свадьбу на "Шоу вечера с Джимми Фэллоном", она сияла, сверкнув своей мощной улыбкой, когда зашла речь об этом. Когда ее спросили о планировании свадьбы, она восторженно ответила: "Это прекрасно. Мне очень повезло. Все идет хорошо. Я так взволнована".

Гомес и Бланко поженились 27 сентября в Калифорнии. Церемония проходила с участием примерно 170 гостей, в том числе таких знаменитостей, как Эд Ширан, Стив Мартин, Тейлор Свифт, Пэрис Хилтон и Эшли Парк. Празднование свадьбы проходило в роскошном поместье в Санта-Барбаре.

Селена Гомес удивила всех, надев четыре белых платья от Ralph Lauren, тогда как Бенни Бланко выбрал элегантный и сдержанный образ. В тот же день пара поделилась серией фотографий в Instagram.

После свадьбы, музыкальный продюсер поделился селфи со своей новой невестой в Instagram.

Я женился на настоящей диснеевской принцессе", – отметил Бенни Бланко.

Далее пара выбрала путешествие, которое позволило бы им расслабиться.

Гомес и Бланко путешествовали по побережью Калифорнии и посетили Техас, родной штат Селены, что позволило им "замедлиться" - пишет El Imparcial.

Медовый месяц Селены Гомес и Бенни Бланко подтверждает, что знаменитости стремятся к приватности после важных событий - вдали от блеска и вспышек папарацци.

Во время отпуска, пара сосредоточилась на наслаждении своей молодоженской жизнью, исследовании новых мест и укреплении своих отношений в расслабленной обстановке, пишет El Imparcial.

Напомним

В начале октября Селена Гомес опубликовала видео со своей свадьбы, где Тейлор Свифт делает ей комплимент. Пост посвящен 12-му студийному альбому Тейлор Свифт.

