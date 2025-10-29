Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:51 • 286 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 9790 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 37483 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 27586 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 46219 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 27958 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 73774 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48242 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47131 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 114350 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 46174 просмотра
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США29 октября, 08:48 • 28992 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 36004 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 12191 просмотра
Посланник путина заявил, что война в Украине завершится в течение года после контактов с командой Трампа – Reuters14:19 • 12756 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:54 • 37483 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 46219 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 36097 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 73774 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 83081 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Кудрицкий
Владимир Зеленский
Милорад Додик
Виктор Орбан
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Покровск
Калифорния
Босния и Герцеговина
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии15:50 • 2702 просмотра
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 12262 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 46241 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 53568 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 34995 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
SpaceX Starship
Локхид Мартин Х-59 Квест

Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии

Киев • УНН

 • 2708 просмотра

Музыкальный продюсер Бенни Бланко опубликовал фото с романтической прогулки с Селеной Гомес, назвав ее «настоящей диснеевской принцессой». Пара отпраздновала месяц брака, проведя медовый месяц по побережью Калифорнии и в Техасе, стремясь к приватности.

Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии

На этой неделе музыкальный продюсер Бенни Бланко опубликовал в своей Instagram Story фото, на котором запечатлена романтическая прогулка вместе с певицей Селеной Гомес, невестой американского музыканта. Бланко также добавил, что женился на настоящей диснеевской принцессе, передает УНН со ссылкой на DailyMail и El Imparcial.

Детали

Селена Гомес и Бенни Бланко на этой неделе отметили месяц брака. Известно, что ранее пара решила отойти от привычного гламура своей публичной жизни. В понедельник 37-летний продюсер, автор песен и мультиинструменталист опубликовал в своем Instagram Story фотографию, на которой он и его жена, известная певица и актриса Селена Гомес, наслаждаются романтической прогулкой по пляжу.

Влюбленные молодожены держались за руки, когда их сфотографировали во время прогулки по песку

- пишет британский таблоид.

Так звездная пара отметила годовщину своей свадьбы.

За несколько недель до того, как пойти к алтарю, поп-звезда не могла сдержать своего волнения. Обсуждая свою свадьбу на "Шоу вечера с Джимми Фэллоном", она сияла, сверкнув своей мощной улыбкой, когда зашла речь об этом. Когда ее спросили о планировании свадьбы, она восторженно ответила: "Это прекрасно. Мне очень повезло. Все идет хорошо. Я так взволнована".

Гомес и Бланко поженились 27 сентября в Калифорнии. Церемония проходила с участием примерно 170 гостей, в том числе таких знаменитостей, как Эд Ширан, Стив Мартин, Тейлор Свифт, Пэрис Хилтон и Эшли Парк. Празднование свадьбы проходило в роскошном поместье в Санта-Барбаре.

Селена Гомес удивила всех, надев четыре белых платья от Ralph Lauren, тогда как Бенни Бланко выбрал элегантный и сдержанный образ. В тот же день пара поделилась серией фотографий в Instagram.

После свадьбы, музыкальный продюсер поделился селфи со своей новой невестой в Instagram.

Я женился на настоящей диснеевской принцессе",

– отметил Бенни Бланко.

Далее пара выбрала путешествие, которое позволило бы им расслабиться.

Гомес и Бланко путешествовали по побережью Калифорнии и посетили Техас, родной штат Селены, что позволило им "замедлиться"

- пишет El Imparcial.

Медовый месяц Селены Гомес и Бенни Бланко подтверждает, что знаменитости стремятся к приватности после важных событий - вдали от блеска и вспышек папарацци.

Во время отпуска, пара сосредоточилась на наслаждении своей молодоженской жизнью, исследовании новых мест и укреплении своих отношений в расслабленной обстановке, пишет El Imparcial.

Напомним

В начале октября Селена Гомес опубликовала видео со своей свадьбы, где Тейлор Свифт делает ей комплимент. Пост посвящен 12-му студийному альбому Тейлор Свифт.

Селена Гомес и Бенни Бланко поженились в Санта-Барбаре: кто из звезд был на свадьбе28.09.25, 02:41 • 17156 просмотров

Игорь Тележников

КультураУНН Lite
Музыкант
Бренд
Социальная сеть
Брак
Тейлор Свифт
СВИФТ
Калифорния
Техас