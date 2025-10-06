Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля
Київ • УНН
Селена Гомес опублікувала відео зі свого весілля, де Тейлор Свіфт робить їй комплімент. Пост присвячений 12-му студійному альбому Тейлор Свіфт.
Американська співачка Селена Гомес показала шанувальникам особливий момент із власного весілля, виклавши відео, на якому вона разом зі своєю подругою Тейлор Свіфт. Пост Гомес присвятила 12-му студійному альбому Тейлор, пише УНН із посиланням на допис співачки.
Деталі
На записі Тейлор робить Селені комплімент щодо її зовнішності та додає, що дуже її любить. Крім того, у каруселі Гомез розмістила кілька фотографій разом із подругою. Підпис до посту Селена присвятила 12-му студійному альбому Тейлор Свіфт.
На честь SHOWGIRL... дякувати Богу, що ти поруч зі мною майже 20 років! Я люблю тебе @taylorswift завжди й назавжди
Раніше УНН писав, що американська співачка Селена Гомес та продюсер Бенні Бланко зіграли весілля в готелі El Encanto у Санта-Барбарі. Серед гостей були Стів Мартін, Мартін Шорт, Періс Хілтон. Свою подругу підтримала й співачка Тейлор Свіфт.