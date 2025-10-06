$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 12619 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 27035 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 27574 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 31043 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 60010 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 29827 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 36955 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 64593 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76442 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91763 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы

Киев • УНН

 • 982 просмотра

Селена Гомес опубликовала видео со своей свадьбы, где Тейлор Свифт делает ей комплимент. Пост посвящен 12-му студийному альбому Тейлор Свифт.

Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы

Американская певица Селена Гомес показала поклонникам особый момент со своей свадьбы, выложив видео, на котором она вместе со своей подругой Тейлор Свифт. Пост Гомес посвятила 12-му студийному альбому Тейлор, пишет УНН со ссылкой на сообщение певицы.

Детали

На записи Тейлор делает Селене комплимент по поводу ее внешности и добавляет, что очень ее любит. Кроме того, в карусели Гомес разместила несколько фотографий вместе с подругой. Подпись к посту Селена посвятила 12-му студийному альбому Тейлор Свифт.

В честь SHOWGIRL... слава Богу, что ты рядом со мной почти 20 лет! Я люблю тебя @taylorswift всегда и навсегда 

– написала Гомес.

Ранее УНН писал, что американская певица Селена Гомес и продюсер Бенни Бланко сыграли свадьбу в отеле El Encanto в Санта-Барбаре. Среди гостей были Стив Мартин, Мартин Шорт, Пэрис Хилтон. Свою подругу поддержала и певица Тейлор Свифт. 

Алена Уткина

