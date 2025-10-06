Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы

Американская певица Селена Гомес показала поклонникам особый момент со своей свадьбы, выложив видео, на котором она вместе со своей подругой Тейлор Свифт. Пост Гомес посвятила 12-му студийному альбому Тейлор, пишет УНН со ссылкой на сообщение певицы.

На записи Тейлор делает Селене комплимент по поводу ее внешности и добавляет, что очень ее любит. Кроме того, в карусели Гомес разместила несколько фотографий вместе с подругой. Подпись к посту Селена посвятила 12-му студийному альбому Тейлор Свифт.

В честь SHOWGIRL... слава Богу, что ты рядом со мной почти 20 лет! Я люблю тебя @taylorswift всегда и навсегда