Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії

На цьому тижні музичний продюсер Бенні Бланко опублікував у своїй Instagram Story фото, на якому відображено романтичну прогулянку разом із співачкою Селеною Гомес, нареченою американського музиканта. Бланко також додав, що одружився зі справжньою диснеївською принцесою, передає УНН із посиланням на DailyMail та El Imparcial.

Деталі

Селена Гомес та Бенні Бланко цього тижня відзначили місяць шлюбу. Відомо, що раніше пара вирішила відійти від звичного гламуру свого публічного життя. У понеділок 37-річний продюсер, автор пісень та мультиінструменталіст опублікував у своєму Instagram Story фотографію, на якій він і його дружина, відома співачка та акторка Селена Гомес, насолоджуються романтичною прогулянкою по пляжу.

Закохані молодята трималися за руки, коли їх сфотографували під час прогулянки по піску - пише британський таблоїд.

Так зіркова пара відзначила річницю свого весілля.

За кілька тижнів до того, як піти до вівтаря, поп-зірка не могла стримати свого хвилювання. Обговорюючи своє весілля на "Шоу вечора з Джиммі Феллоном", вона променилася, блиснувши своєю потужною посмішкою, коли зайшла мова про це. Коли її запитали про планування весілля, вона захоплено відповіла: "Це чудово. Мені дуже пощастило. Все йде добре. Я так схвильована".

Гомес і Бланко одружилися 27 вересня у Каліфорнії. Церемонія відбувалася за участю приблизно 170 гостей,зокрема таких знаменитостей, як Ед Ширан, Стів Мартін, Тейлор Свіфт, Періс Хілтон та Ешлі Парк. Святкування весілля проходило в розкішному маєтку в Санта-Барбарі.

Селена Гомес здивувала всіх, одягнувши чотири білі сукні від Ralph Lauren, тоді як Бенні Бланко обрав елегантний та стриманий образ. Того ж дня пара поділилася серією фотографій в Instagram.

Після весілля, музичний продюсер поділився селфі зі своєю новою нареченою в Instagram.

Я одружився зі справжньою диснеївською принцесою", – зазначив Бенні Бланко.

Далі пара обрала подорож, яка дозволила б їм розслабитися.

Гомес і Бланко подорожували узбережжям Каліфорнії та відвідали Техас, рідний штат Селени, що дозволило їм "сповільнитися" - пише El Imparcial.

Медовий місяць Селени Гомес та Бенні Бланко підтверджує, що знаменитості прагнуть приватності після важливих подій, - далеко від блиску і спалахів папараці.

Під час відпустки, пара зосередилася на насолоді своїм молодятним життям, дослідженні нових місць та зміцненні своїх стосунків у розслабленій обстановці, пише El Imparcial.

Нагадаємо

На початку жовтня Селена Гомес опублікувала відео зі свого весілля, де Тейлор Свіфт робить їй комплімент. Пост присвячений 12-му студійному альбому Тейлор Свіфт.

Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися в Санта-Барбарі: хто з зірок був на весіллі