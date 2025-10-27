Попытка раскрасить самолет Тейлор Свифт закончилась условным сроком для активистов экодвижения

$42.000.10
Эксклюзив
14:34
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек
Эксклюзив
14:25
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерах
Эксклюзив
27 октября, 12:53
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
США требуют от Венгрии отказаться от российской нефти и призывают Китай давить на рф - посол США при НАТО. 27 октября, 09:19
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья. 27 октября, 09:22
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном. 27 октября, 11:25
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми. 27 октября, 12:28
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1. 13:30
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника. 16:54
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1. 13:30
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом. 27 октября, 12:53
27 октября, 12:53
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 10:00
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать. 25 октября, 09:55
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми. 27 октября, 12:28
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном. 27 октября, 11:25
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья. 27 октября, 09:22
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцо. 27 октября, 00:06
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь. 25 октября, 11:20
Попытка раскрасить самолет Тейлор Свифт закончилась условным сроком для активистов экодвижения

Киев • УНН

 • 1746 просмотра

Две экоактивистки пытались раскрасить самолет Тейлор Свифт, но по ошибке повредили другие, прорезав ограждение аэропорта Станстед 20 июня 2024 года. Суд назначил им условные сроки и общественные работы, несмотря на значительные расходы на очистку самолетов и ремонт ограждения.

Попытка раскрасить самолет Тейлор Свифт закончилась условным сроком для активистов экодвижения

Две экоактивистки пытались привлечь внимание к проблеме изменения климата, раскрасив самолет Тейлор Свифт, но ошиблись и повредили чужие самолеты. Суд признал их виновными, однако вместо тюремного заключения назначил условные сроки и обязательные общественные работы, пишет УНН со ссылкой на News Sky.

Детали

29-летняя Дженнифер Ковальски из Дамбартона и 23-летний Коул Макдональд из Брайтона 20 июня 2024 года прорезали ограждение в аэропорту Станстед угловой шлифовальной машиной и по очереди опрыскивали два самолета краской и снимали процесс на видео.

Обе активистки отрицали свою вину, однако суд в Челмсфорде признал их виновными. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что они планировали опрыскать краской самолет Тейлор Свифт, но по ошибке повредили два других — собственность страховой компании и инвестиционной группы.

29-летней Ковальски, которая уже имела судимости за участие в протестах, назначили пять месяцев тюремного заключения с условным сроком — год. 23-летняя Коул Макдональд получила шесть недель тюремного заключения — условно на восемь месяцев.

Судья Александер Миллс сказал: "У меня нет никаких сомнений, что причиной вашего перехода на другие самолеты было то, что вас заметили".

Судья рассказал, что заправщик самолета подал сигнал, когда заметил активистов, и именно это, вероятно, заставило их действовать быстрее. Он также отметил, что поведение Ковальски могло быть обусловлено особенностями нейродивергенции, а Макдональд имеет диагноз аутизма. Обе пришли в суд с вещами, готовясь к возможному заключению, но, услышав об условном приговоре, обнялись прямо на скамье подсудимых.

"Ваши действия были направлены на огласку – как для Just Stop Oil, так и для вас самих. Какая может быть лучшая огласка, чем что-либо, связанное с Тейлор Свифт. Именно этого вы и надеялись достичь", – добавил судья.

Прокурор Дэвид Барр заявил, что стоимость очистки самолетов составила 12 576 фунтов стерлингов, а ремонт ограждения – 19 234 фунта стерлингов. Еще 24 000 фунтов стерлингов было потрачено на консультации и инспекции инженеров, которые выбрали правильный химикат для удаления краски.

Однако Ковальски оштрафовали лишь на 480 фунтов стерлингов и обязали пройти до 30 дней обязательных программ во время своего срока. Макдональд должна пройти реабилитационный курс продолжительностью до 20 дней.

Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туре. 13.10.25, 18:39

Антонина Туманова

