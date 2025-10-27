Попытка раскрасить самолет Тейлор Свифт закончилась условным сроком для активистов экодвижения

Две экоактивистки пытались привлечь внимание к проблеме изменения климата, раскрасив самолет Тейлор Свифт, но ошиблись и повредили чужие самолеты. Суд признал их виновными, однако вместо тюремного заключения назначил условные сроки и обязательные общественные работы, пишет УНН со ссылкой на News Sky.

Детали

29-летняя Дженнифер Ковальски из Дамбартона и 23-летний Коул Макдональд из Брайтона 20 июня 2024 года прорезали ограждение в аэропорту Станстед угловой шлифовальной машиной и по очереди опрыскивали два самолета краской и снимали процесс на видео.

Обе активистки отрицали свою вину, однако суд в Челмсфорде признал их виновными. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что они планировали опрыскать краской самолет Тейлор Свифт, но по ошибке повредили два других — собственность страховой компании и инвестиционной группы.

29-летней Ковальски, которая уже имела судимости за участие в протестах, назначили пять месяцев тюремного заключения с условным сроком — год. 23-летняя Коул Макдональд получила шесть недель тюремного заключения — условно на восемь месяцев.

Судья Александер Миллс сказал: "У меня нет никаких сомнений, что причиной вашего перехода на другие самолеты было то, что вас заметили".

Судья рассказал, что заправщик самолета подал сигнал, когда заметил активистов, и именно это, вероятно, заставило их действовать быстрее. Он также отметил, что поведение Ковальски могло быть обусловлено особенностями нейродивергенции, а Макдональд имеет диагноз аутизма. Обе пришли в суд с вещами, готовясь к возможному заключению, но, услышав об условном приговоре, обнялись прямо на скамье подсудимых.

"Ваши действия были направлены на огласку – как для Just Stop Oil, так и для вас самих. Какая может быть лучшая огласка, чем что-либо, связанное с Тейлор Свифт. Именно этого вы и надеялись достичь", – добавил судья.

Прокурор Дэвид Барр заявил, что стоимость очистки самолетов составила 12 576 фунтов стерлингов, а ремонт ограждения – 19 234 фунта стерлингов. Еще 24 000 фунтов стерлингов было потрачено на консультации и инспекции инженеров, которые выбрали правильный химикат для удаления краски.

Однако Ковальски оштрафовали лишь на 480 фунтов стерлингов и обязали пройти до 30 дней обязательных программ во время своего срока. Макдональд должна пройти реабилитационный курс продолжительностью до 20 дней.

Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туре