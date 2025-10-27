$42.000.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Спроба розфарбувати літак Тейлор Свіфт закінчилася умовним терміном для активістів екоруху

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Дві екоактивістки намагалися розфарбувати літак Тейлор Свіфт, але помилково пошкодили інші, прорізавши огорожу аеропорту Станстед 20 червня 2024 року. Суд призначив їм умовні терміни та громадські роботи, незважаючи на значні витрати на очищення літаків та ремонт огорожі.

Спроба розфарбувати літак Тейлор Свіфт закінчилася умовним терміном для активістів екоруху

Двоє екоактивісток намагалися привернути увагу до проблеми зміни клімату, розфарбувавши літак Тейлор Свіфт, але помилилися і пошкодили чужі літаки. Суд визнав їх винними, проте замість ув’язнення призначив умовні терміни та обов’язкові громадські роботи, пише УНН із посиланням на News Sky.

Деталі

29-річна Дженніфер Ковальські з Дамбартона та 23-річний Коул Макдональд з Брайтона 20 червня 2024 року прорізали огорожу в аеропорту Станстед кутовою шліфувальною машиною і по черзі обприскували два літаки фарбою та фільмували процес на відео.

Обидві активістки заперечували свою провину, однак суд у Челмсфорді визнав їх винними. Під час розгляду справи з’ясувалося, що вони планували обприскати фарбою літак Тейлор Свіфт, але помилково пошкодили два інші - власність страхової компанії та інвестиційної групи.

29-річній Ковальські, яка вже мала судимості за участь у протестах, призначили п’ять місяців ув’язнення з умовним терміном - рік. 23-річна Коул Макдональд отримала шість тижнів ув’язнення - умовно на вісім місяців.

Суддя Александер Міллс сказав: "Я не маю жодних сумнівів, що причиною вашого переходу на інші літаки було те, що вас помітили".

Суддя розповів, що заправник літака подав сигнал, коли помітив активістів, і саме це, ймовірно, змусило їх діяти швидше. Він також зазначив, що поведінка Ковальські могла бути зумовлена особливостями нейродивергенції, а Макдональд має діагноз аутизму. Обидві прийшли до суду з речами, готуючись до можливого ув’язнення, але, почувши про умовний вирок, обійнялися прямо на лаві підсудних.

"Ваші дії були спрямовані на розголос – як для Just Stop Oil, так і для вас самих. Який може бути кращий розголос, ніж будь-що, пов’язане з Тейлор Свіфт. Саме цього ви й сподівалися досягти", – додав суддя.

Прокурор Девід Барр заявив, що вартість очищення літаків становила 12 576 фунтів стерлінгів, а ремонт огорожі – 19 234 фунти стерлінгів. Ще 24 000 фунтів стерлінгів було витрачено на консультації та інспекції інженерів, які обрали правильний хімікат для видалення фарби.

Проте Ковальскі оштрафували лише на 480 фунтів стерлінгів та зобов’язали пройти до 30 днів обов’язкових програм під час свого терміну. Макдональд має пройти реабілітаційний курс тривалістю до 20 днів.

Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур13.10.25, 18:39 • 78040 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Техніка
Свіфт