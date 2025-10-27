Спроба розфарбувати літак Тейлор Свіфт закінчилася умовним терміном для активістів екоруху

Дві екоактивістки намагалися розфарбувати літак Тейлор Свіфт, але помилково пошкодили інші, прорізавши огорожу аеропорту Станстед 20 червня 2024 року. Суд призначив їм умовні терміни та громадські роботи, незважаючи на значні витрати на очищення літаків та ремонт огорожі.