Обвинители Майкла Джексона требуют $400 миллионов компенсации за предполагаемое сексуальное насилие

Двое мужчин, обвиняющих Майкла Джексона в сексуальном насилии в детстве, – хореограф Уэйд Робсон и бывший детский актер Джеймс Сейфчак – требуют от поместья покойного певца рекордную компенсацию в размере 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Us Weekly со ссылкой на новые судебные документы, пишет УНН.

Подробности

Ранее точная сумма исковых требований оставалась неизвестной, но стала публичной после того, как ее объявила дочь певца, 27-летняя Пэрис Джексон. В документах указано, что в настоящее время поместье Джексона задействовано как минимум в пяти судебных процессах и арбитражах, среди которых и дело Робсона и Сейфчака.

«No Escape From Now»: Paramount+ покажет документальный фильм о последних годах Оззи Осборна

Руководители наследства предупреждают, что без надлежащего финансирования адвокатов может произойти "катастрофа", ведь тогда наследники рискуют проиграть дело. В то же время Пэрис считает некоторые расходы чрезмерными и просит суд ограничить полномочия руководителей по их оплате.

Дочь Майкла Джексона Пэрис

Робсон и Сейфчак заявляют, что Джексон насиловал их в детстве, а его компании MJJ Productions и MJJ Ventures помогали организовывать эти контакты. Их показания легли в основу скандального документального фильма HBO "Покидая Неверленд". Самого певца при жизни никогда не осуждали за сексуальные преступления, а его команда и дальше отрицает все обвинения.

В США арестовали мужчину, пытавшегося вручить судебные документы для допроса Тейлор Свифт

Иски против наследства Джексона тянутся годами. Первые попытки Робсона и Сейфчака были отклонены из-за истечения сроков давности, однако изменения в законодательстве Калифорнии и решение Апелляционного суда в 2023 году открыли им путь к новому рассмотрению.

Робсон и Сейфчак

Ныне цена дела может оказаться беспрецедентной для индустрии: в случае проигрыша наследники обязаны будут выплатить сотни миллионов долларов, что поставит под угрозу финансовую стабильность поместья и многомиллионные проекты вроде шоу MJ One Cirque, мюзикла MJ: The Musical и будущего биографического фильма "Michael".

Бывшие участники The Police подали в суд на Стинга из-за потери миллионных роялти