Бывшие участники The Police подали в суд на Стинга из-за потери миллионных роялти
Киев • УНН
Энди Саммерс и Стюарт Коупленд подали иск в Высокий суд Лондона против Стинга и его компании Magnetic Publishing Limited. Они требуют миллионы фунтов стерлингов за невыплаченные роялти, включая отчисления от хита "Every Breath You Take".
Легендарная группа The Police оказалась в центре внимания – на этот раз не из-за музыки, а из-за судебной тяжбы. Бывшие коллеги фронтмена Стинга, гитарист Энди Саммерс и барабанщик Стюарт Коупленд, подали на него иск в Высокий суд Лондона, требуя миллионы фунтов стерлингов в виде невыплаченных роялти. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
73-летнему певцу, известному в мире под сценическим именем Стинг, но в документах - как Гордон Мэтью Самнер, уже официально вручили иск. Ответчиком также фигурирует его компания Magnetic Publishing Limited.
Иск касается "существенных финансовых потерь", которые, по словам Саммерса и Коупленда, возникли из-за несправедливого распределения авторских отчислений.
Источники сообщают, что юристы годами пытались уладить конфликт мирным путем, однако переговоры зашли в тупик.
Энди и Стюарт решили, что другого выхода нет – только суд. Они уверены, что им задолжали миллионы
В центре спора – роялти от легендарных композиций группы. Только за один хит Every Breath You Take, который и сегодня считается одной из самых популярных песен 80-х, Стинг ежегодно получает около 550 тысяч фунтов стерлингов.
Это дело Высокий суд Лондона квалифицировал как спор относительно "коммерческих договоров и соглашений". Его последствия могут стать прецедентом не только для The Police, но и для многих других групп, где вопрос распределения прибыли остается камнем преткновения даже спустя десятилетия после распада.
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20.08.2025, 12:18 • 122898 просмотров