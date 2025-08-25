$41.280.07
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
06:07 • 15715 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
05:46 • 20933 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 13721 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 25952 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 43356 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
24 августа, 09:24 • 40183 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 37689 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
24 августа, 05:50 • 54978 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
23 августа, 07:20 • 88116 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Бывшие участники The Police подали в суд на Стинга из-за потери миллионных роялти

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Энди Саммерс и Стюарт Коупленд подали иск в Высокий суд Лондона против Стинга и его компании Magnetic Publishing Limited. Они требуют миллионы фунтов стерлингов за невыплаченные роялти, включая отчисления от хита "Every Breath You Take".

Бывшие участники The Police подали в суд на Стинга из-за потери миллионных роялти

Легендарная группа The Police оказалась в центре внимания – на этот раз не из-за музыки, а из-за судебной тяжбы. Бывшие коллеги фронтмена Стинга, гитарист Энди Саммерс и барабанщик Стюарт Коупленд, подали на него иск в Высокий суд Лондона, требуя миллионы фунтов стерлингов в виде невыплаченных роялти. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

73-летнему певцу, известному в мире под сценическим именем Стинг, но в документах - как Гордон Мэтью Самнер, уже официально вручили иск. Ответчиком также фигурирует его компания Magnetic Publishing Limited.

Иск касается "существенных финансовых потерь", которые, по словам Саммерса и Коупленда, возникли из-за несправедливого распределения авторских отчислений.

Источники сообщают, что юристы годами пытались уладить конфликт мирным путем, однако переговоры зашли в тупик.

Энди и Стюарт решили, что другого выхода нет – только суд. Они уверены, что им задолжали миллионы

цитирует The Sun инсайдера.

В центре спора – роялти от легендарных композиций группы. Только за один хит Every Breath You Take, который и сегодня считается одной из самых популярных песен 80-х, Стинг ежегодно получает около 550 тысяч фунтов стерлингов.

Это дело Высокий суд Лондона квалифицировал как спор относительно "коммерческих договоров и соглашений". Его последствия могут стать прецедентом не только для The Police, но и для многих других групп, где вопрос распределения прибыли остается камнем преткновения даже спустя десятилетия после распада.

Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20.08.2025, 12:18 • 122898 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Лондон