Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 15734 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 20960 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 13732 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 25969 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 43368 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 40190 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 37700 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 54994 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 88130 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Колишні учасники The Police подали до суду на Стінга через втрату мільйонних роялті

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Енді Саммерс та Стюарт Коупленд подали позов до Високого суду Лондона проти Стінга та його компанії Magnetic Publishing Limited. Вони вимагають мільйони фунтів стерлінгів за несплачені роялті, включаючи відрахування від хіта "Every Breath You Take".

Колишні учасники The Police подали до суду на Стінга через втрату мільйонних роялті

Легендарний гурт The Police опинився у центрі уваги – цього разу не через музику, а через судову тяганину. Колишні колеги фронтмена Стінга, гітарист Енді Саммерс та барабанщик Стюарт Коупленд, подали на нього позов до Високого суду Лондона, вимагаючи мільйони фунтів стерлінгів у вигляді несплачених роялті. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

73-річному співаку, відомому у світі під сценічним ім’ям Стінг, але в документах - як Гордон Метью Самнер, уже офіційно вручили позов. Відповідачем також фігурує його компанія Magnetic Publishing Limited.

Позов стосується "суттєвих фінансових втрат", які, за словами Саммерса та Коупленда, виникли через несправедливий розподіл авторських відрахувань.

Джерела повідомляють, що юристи роками намагалися владнати конфлікт мирним шляхом, однак переговори зайшли в глухий кут.

Енді та Стюарт вирішили, що іншого виходу немає – тільки суд. Вони впевнені, що їм заборгували мільйони

цитує The Sun інсайдера.

У центрі суперечки – роялті від легендарних композицій гурту. Лише за один хіт Every Breath You Take, який і сьогодні вважається однією з найпопулярніших пісень 80-х, Стінг щороку отримує близько 550 тисяч фунтів стерлінгів.

Цю справу Високий суд Лондона кваліфікував як спір щодо "комерційних договорів та угод". Її наслідки можуть стати прецедентом не лише для The Police, а й для багатьох інших гуртів, де питання розподілу прибутку лишається каменем спотикання навіть через десятиліття після розпаду.

Степан Гафтко

