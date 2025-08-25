Колишні учасники The Police подали до суду на Стінга через втрату мільйонних роялті

Легендарний гурт The Police опинився у центрі уваги – цього разу не через музику, а через судову тяганину. Колишні колеги фронтмена Стінга, гітарист Енді Саммерс та барабанщик Стюарт Коупленд, подали на нього позов до Високого суду Лондона, вимагаючи мільйони фунтів стерлінгів у вигляді несплачених роялті. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

73-річному співаку, відомому у світі під сценічним ім’ям Стінг, але в документах - як Гордон Метью Самнер, уже офіційно вручили позов. Відповідачем також фігурує його компанія Magnetic Publishing Limited.

Позов стосується "суттєвих фінансових втрат", які, за словами Саммерса та Коупленда, виникли через несправедливий розподіл авторських відрахувань.

Джерела повідомляють, що юристи роками намагалися владнати конфлікт мирним шляхом, однак переговори зайшли в глухий кут.

Енді та Стюарт вирішили, що іншого виходу немає – тільки суд. Вони впевнені, що їм заборгували мільйони цитує The Sun інсайдера.

У центрі суперечки – роялті від легендарних композицій гурту. Лише за один хіт Every Breath You Take, який і сьогодні вважається однією з найпопулярніших пісень 80-х, Стінг щороку отримує близько 550 тисяч фунтів стерлінгів.

Цю справу Високий суд Лондона кваліфікував як спір щодо "комерційних договорів та угод". Її наслідки можуть стати прецедентом не лише для The Police, а й для багатьох інших гуртів, де питання розподілу прибутку лишається каменем спотикання навіть через десятиліття після розпаду.

Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"