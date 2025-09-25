Обвинувачі Майкла Джексона вимагають $400 мільйонів компенсації за ймовірне сексуальне насильство

Двоє чоловіків, які звинувачують Майкла Джексона у сексуальному насильстві в дитинстві, – хореограф Вейд Робсон та колишній дитячий актор Джеймс Сейфчак – вимагають від маєтку покійного співака рекордну компенсацію у розмірі 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє Us Weekly з посиланням на нові судові документи, пише УНН.

Деталі

Раніше точна сума позовних вимог залишалася невідомою, але стала публічною після того, як її оголосила доньки співака, 27-річна Періс Джексон. У документах вказано, що наразі маєток Джексона залучений щонайменше до п’яти судових процесів та арбітражів, серед яких і справа Робсона та Сейфчака.

Керівники спадку попереджають, що без належного фінансування адвокатів може статися "катастрофа", адже тоді спадкоємці ризикують програти справу. Водночас Періс вважає деякі витрати надмірними та просить суд обмежити повноваження керівників щодо їх сплати.

Дочка Майкла Джексона Періс

Робсон і Сейфчак заявляють, що Джексон ґвалтував їх у дитинстві, а його компанії MJJ Productions та MJJ Ventures допомагали організовувати ці контакти. Їхні свідчення лягли в основу скандального документального фільму HBO "Залишаючи Неверленд". Самого співака за життя ніколи не було засуджено за сексуальні злочини, а його команда й далі заперечує усі звинувачення.

Позови проти спадку Джексона тягнуться роками. Перші спроби Робсона та Сейфчака були відхилені через закінчення строків давності, однак зміни у законодавстві Каліфорнії та рішення Апеляційного суду у 2023 році відкрили їм шлях до нового розгляду.

Робсон та Сейфчак

Нині ціна справи може виявитися безпрецедентною для індустрії: у разі програшу спадкоємці зобов’язані будуть виплатити сотні мільйонів доларів, що поставить під загрозу фінансову стабільність маєтку та багатомільйонні проєкти на кшталт шоу MJ One Cirque, мюзиклу MJ: The Musical та майбутнього біографічного фільму "Michael".

