Обвинувачі Майкла Джексона вимагають $400 мільйонів компенсації за ймовірне сексуальне насильство

$41.380.00
48.800.07
ukenru
06:48 • 7494 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 22237 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 36142 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 55635 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 47579 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 43410 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 40030 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 68199 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 23010 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 54684 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.4м/с
64%
760мм
Популярнi новини
Понад 60 країн підтвердили, що Крим – це Україна, окупація ніколи не буде визнана25 вересня, 00:56 • 24147 перегляди
Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля БердянськаVideo02:45 • 24379 перегляди
Холодне повітря та дощі: прогноз погоди в Україні на 25 вересняPhoto03:07 • 23120 перегляди
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин05:22 • 32107 перегляди
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штрафPhotoVideo05:27 • 20363 перегляди
Публікації
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 07:15 • 9722 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
Ексклюзив
06:09 • 22277 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду24 вересня, 14:27 • 55667 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 68214 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 63134 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Мустафа Джемілєв
Урсула фон дер Ляєн
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Крим
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії06:17 • 10876 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 51653 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 110558 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 69282 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 82382 перегляди
Актуальне
Су-34
МіГ-31
The Guardian
Свіфт
Fox News

Обвинувачі Майкла Джексона вимагають $400 мільйонів компенсації за ймовірне сексуальне насильство

Київ • УНН

 • 1426 перегляди

Двоє чоловіків, Вейд Робсон та Джеймс Сейфчак, звинувачують Майкла Джексона у сексуальному насильстві в дитинстві та вимагають $400 мільйонів компенсації від його маєтку. Ці позовні вимоги стали публічними після оголошення доньки співака, Періс Джексон.

Обвинувачі Майкла Джексона вимагають $400 мільйонів компенсації за ймовірне сексуальне насильство

Двоє чоловіків, які звинувачують Майкла Джексона у сексуальному насильстві в дитинстві, – хореограф Вейд Робсон та колишній дитячий актор Джеймс Сейфчак – вимагають від маєтку покійного співака рекордну компенсацію у розмірі 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє Us Weekly з посиланням на нові судові документи, пише УНН.

Деталі

Раніше точна сума позовних вимог залишалася невідомою, але стала публічною після того, як її оголосила доньки співака, 27-річна Періс Джексон. У документах вказано, що наразі маєток Джексона залучений щонайменше до п’яти судових процесів та арбітражів, серед яких і справа Робсона та Сейфчака.

"No Escape From Now": Paramount+ покаже документальний фільм про останні роки Оззі Осборна18.09.25, 16:18 • 2536 переглядiв

Керівники спадку попереджають, що без належного фінансування адвокатів може статися "катастрофа", адже тоді спадкоємці ризикують програти справу. Водночас Періс вважає деякі витрати надмірними та просить суд обмежити повноваження керівників щодо їх сплати.

Дочка Майкла Джексона Періс
Дочка Майкла Джексона Періс

Робсон і Сейфчак заявляють, що Джексон ґвалтував їх у дитинстві, а його компанії MJJ Productions та MJJ Ventures допомагали організовувати ці контакти. Їхні свідчення лягли в основу скандального документального фільму HBO "Залишаючи Неверленд". Самого співака за життя ніколи не було засуджено за сексуальні злочини, а його команда й далі заперечує усі звинувачення.

У США заарештували чоловіка, який намагався вручити судові документи для допиту Тейлор Свіфт24.09.25, 13:30 • 2836 переглядiв

Позови проти спадку Джексона тягнуться роками. Перші спроби Робсона та Сейфчака були відхилені через закінчення строків давності, однак зміни у законодавстві Каліфорнії та рішення Апеляційного суду у 2023 році відкрили їм шлях до нового розгляду.

Робсон та Сейфчак
Робсон та Сейфчак

Нині ціна справи може виявитися безпрецедентною для індустрії: у разі програшу спадкоємці зобов’язані будуть виплатити сотні мільйонів доларів, що поставить під загрозу фінансову стабільність маєтку та багатомільйонні проєкти на кшталт шоу MJ One Cirque, мюзиклу MJ: The Musical та майбутнього біографічного фільму "Michael".

Колишні учасники The Police подали до суду на Стінга через втрату мільйонних роялті25.08.25, 11:40 • 5236 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКультура
Свіфт
Каліфорнія