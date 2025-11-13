$42.040.02
ЕС планирует усилить контроль над финансовыми рынками и криптофирмами

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Еврокомиссия предлагает расширить полномочия ESMA, включая прямой надзор за клиринговыми палатами, депозитариями, торговыми площадками и криптовалютными компаниями. Это создаст финансовый надзорный орган, подобный SEC в США.

ЕС планирует усилить контроль над финансовыми рынками и криптофирмами

Еврокомиссия готовит предложения по расширению полномочий Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA), включая прямой надзор за "значительными" клиринговыми палатами, депозитариями, торговыми площадками и криптовалютными компаниями. Цель – создать финансовый надзорный орган наподобие SEC в США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В рабочем документе предлагается, в частности, создание независимого исполнительного совета для проверки ESMA и нового статуса оператора общеевропейского рынка (PEMO), который позволит фирмам работать по всему ЕС по единому разрешению.

Гривна отыгрывает у доллара, но проседает к евро: курс НБУ на 11 ноября11.11.25, 08:00 • 4651 просмотр

Предложения предусматривают:

  • предоставление ESMA полномочий непосредственно контролировать отдельные криптовалютные компании;
    • надзор за ключевыми центральными контрагентами и торговыми платформами;
      • пересмотр одобрений национальных органов в случае «невыполнения обязательств по надзору»;
        • гармонизацию правил через перенос части директив в регламенты.

          Эти изменения уже поддержаны Францией и институтами ЕС, но вызывают споры среди некоторых государств-членов и компаний, которые опасаются дополнительного уровня регулирования. Предложения еще нуждаются в согласовании с Европейским парламентом и советом государств-членов.

          SWIFT переходит в цифровую эпоху: все международные платежи будут работать по единому стандарту – Минфин10.11.25, 16:37 • 4331 просмотр

          Степан Гафтко

          ЭкономикаПолитикаНовости Мира
          Европейский парламент
          СВИФТ
          Европейская комиссия
          Bloomberg L.P.
          Европейский Союз
          Франция
          Соединённые Штаты