ЕС планирует усилить контроль над финансовыми рынками и криптофирмами
Киев • УНН
Еврокомиссия готовит предложения по расширению полномочий Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA), включая прямой надзор за "значительными" клиринговыми палатами, депозитариями, торговыми площадками и криптовалютными компаниями. Цель – создать финансовый надзорный орган наподобие SEC в США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
В рабочем документе предлагается, в частности, создание независимого исполнительного совета для проверки ESMA и нового статуса оператора общеевропейского рынка (PEMO), который позволит фирмам работать по всему ЕС по единому разрешению.
Предложения предусматривают:
- предоставление ESMA полномочий непосредственно контролировать отдельные криптовалютные компании;
- надзор за ключевыми центральными контрагентами и торговыми платформами;
- пересмотр одобрений национальных органов в случае «невыполнения обязательств по надзору»;
- гармонизацию правил через перенос части директив в регламенты.
Эти изменения уже поддержаны Францией и институтами ЕС, но вызывают споры среди некоторых государств-членов и компаний, которые опасаются дополнительного уровня регулирования. Предложения еще нуждаются в согласовании с Европейским парламентом и советом государств-членов.
