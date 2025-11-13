ЄС планує посилити контроль над фінансовими ринками та криптофірмами
Єврокомісія пропонує розширити повноваження ESMA, включно з прямим наглядом за кліринговими палатами, депозитаріями, торговими майданчиками та криптовалютними компаніями. Це створить фінансовий наглядовий орган, подібний до SEC у США.
Єврокомісія готує пропозиції щодо розширення повноважень Європейського управління з цінних паперів та ринків (ESMA), включно з прямим наглядом за "значними" кліринговими палатами, депозитаріями, торговими майданчиками та криптовалютними компаніями. Мета – створити фінансовий наглядовий орган на кшталт SEC у США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
У робочому документі пропонується, зокрема, створення незалежної виконавчої ради для перевірки ESMA та нового статусу оператора загальноєвропейського ринку (PEMO), який дозволить фірмам працювати по всьому ЄС за єдиним дозволом.
Пропозиції передбачають:
- надання ESMA повноважень безпосередньо контролювати окремі криптовалютні компанії;
- нагляд за ключовими центральними контрагентами та торговими платформами;
- перегляд схвалень національних органів у разі «невиконання зобов’язань щодо нагляду»;
- гармонізацію правил через перенесення частини директив у регламенти.
Ці зміни вже підтримані Францією та інституціями ЄС, але викликають суперечки серед деяких держав-членів і компаній, які побоюються додаткового рівня регулювання. Пропозиції ще потребують узгодження з Європейським парламентом і радою держав-членів.
