ЕС предлагает полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года - Reuters
Киев • УНН
Европейский Союз предлагает полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Также ЕС предлагает запретить транзакции с большим количеством российских банков и торговые ограничения для предприятий в Китае и Индии.
Европейский Союз предложил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Это делается в рамках его последних мер, направленных на ограничение возможностей владимира путина вести войну против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Также ЕС предложил полный запрет на транзакции с большим количеством российских банков и финансовых учреждений, а также торговые ограничения для предприятий в Китае и Индии, которые позволили москве обойти санкции.
россия демонстрирует полное пренебрежение к дипломатии и международному праву. путин снова и снова эскалирует ситуацию, а Европа в ответ усиливает давление
По данным Евростата, ЕС ежемесячно импортирует из россии сжиженный природный газ на сумму от 500 млн евро (587 млн долларов) до 700 млн евро.
Кроме того, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС предлагает запретить компаниям перестраховывать суда, попавшие под санкции.
Она добавила, что ЕС также нацелен на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай.
