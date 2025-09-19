ЕС предлагает полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года - Reuters

$41.250.05
Эксклюзив
12:05 • 13589 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
12:00 • 13194 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 19340 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
19 сентября, 08:43 • 33279 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 33175 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 51421 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 44983 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 65521 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 45147 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52841 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
19 сентября, 07:04
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследование
19 сентября, 07:55
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелей
19 сентября, 08:27
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
10:18
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня
10:27
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
14:24
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
Эксклюзив
12:05
Эксклюзив
12:05 • 13589 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
Эксклюзив
11:23
Эксклюзив
11:23 • 19340 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 51421 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?
18 сентября, 11:39
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Эстония
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
14:24
Massive Attack удалели свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
14:03
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
10:57
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
10:18
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан
18 сентября, 18:24
МиГ-31
BM-30 Smerch
Spotify
Хранитель
Financial Times

ЕС предлагает полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года - Reuters

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Европейский Союз предлагает полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Также ЕС предлагает запретить транзакции с большим количеством российских банков и торговые ограничения для предприятий в Китае и Индии.

ЕС предлагает полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года - Reuters

Европейский Союз предложил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Это делается в рамках его последних мер, направленных на ограничение возможностей владимира путина вести войну против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Также ЕС предложил полный запрет на транзакции с большим количеством российских банков и финансовых учреждений, а также торговые ограничения для предприятий в Китае и Индии, которые позволили москве обойти санкции.

россия демонстрирует полное пренебрежение к дипломатии и международному праву. путин снова и снова эскалирует ситуацию, а Европа в ответ усиливает давление

- заявила журналистам в Брюсселе в пятницу глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По данным Евростата, ЕС ежемесячно импортирует из россии сжиженный природный газ на сумму от 500 млн евро (587 млн долларов) до 700 млн евро.

Кроме того, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС предлагает запретить компаниям перестраховывать суда, попавшие под санкции.

Она добавила, что ЕС также нацелен на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров, нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай.

Испания поддерживает ЕС в использовании замороженных активов рф в пользу Украины и сокращает импорт газа19.09.25, 15:46 • 1874 просмотра

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Кайя Каллас
СВИФТ
Bloomberg L.P.
Индия
Европейский Союз
Брюссель
Китай
Урсула фон дер Ляйен
Украина